Η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο: Η περιουσία της ξεπερνά αυτή των Τέιλορ Σουίφτ, Τομ Κρουζ και Σπίλμπεργκ

Μπορεί να μην πρωταγωνιστεί πια στις πρώτες σελίδες του Χόλιγουντ, όμως η Τζάμι Γκερτζ έχει κατακτήσει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ: είναι η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο, με περιουσία που ξεπερνά τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα ποσό που αφήνει πίσω ακόμη και τους κορυφαίους σταρ της παγκόσμιας σκηνής, όπως τον Τομ Κρουζ, την Τζένιφερ Λόπεζ ή την Τέιλορ Σουίφτ – ακόμα και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η 59χρονη σταρ του Twister και του Lost Boys δεν οφείλει μόνο στον σύζυγό της, τον μεγιστάνα των επενδύσεων Τόνι Ρέσλερ, την είσοδό της στον κύκλο των υπερπλουσίων. Όπως η ίδια ξεκαθαρίζει, η κοινή τους διαδρομή ξεκίνησε σε μία εποχή που εκείνη έβγαζε περισσότερα χρήματα από αυτόν. Όταν γνωρίστηκαν τη δεκαετία του ’80, η Γκερτζ ήταν ήδη καθιερωμένη στον χώρο του θεάματος, με σημαντικές συμμετοχές σε εμπορικές και τηλεοπτικές επιτυχίες. Αντίθετα, ο Ρέσλερ μόλις ξεκινούσε την καριέρα του στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Γκερτζ είχε σχολιάσει με χιούμορ: «Όλοι πιστεύουν πως παντρεύτηκα έναν πλούσιο. Αλλά όταν τον γνώρισα, εγώ πλήρωνα για τα πάντα – από το πρώτο μας σπίτι μέχρι τις διακοπές». Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεών της, σε μια εποχή που η Γκερτζ έπαιζε σε θεατρικά έργα και ο Ρέσλερ εργαζόταν στην επενδυτική τράπεζα Drexel Burnham Lambert. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1990, ο Ρέσλερ θα γινόταν συνιδρυτής της Apollo Global Management και το 1997 της Ares Management, αποκτώντας με την πάροδο των ετών περιουσία άνω των 10 δισ. δολαρίων.

Από τις κινηματογραφικές επιτυχίες στη… διαχείριση ομάδων ΝΒΑ

Η καριέρα της Γκερτζ σταδιακά μετατοπίστηκε από το προσκήνιο της υποκριτικής στις επιχειρηματικές συμφωνίες. Είχε σημαντικές ερμηνείες σε ταινίες της δεκαετίας του ’80, όπως το Less Than Zero και The Lost Boys, και αργότερα στο Twister (1996), ενώ βρήκε σταθερότητα στην τηλεόραση με τις σειρές Still Standing και The Neighbors. Ωστόσο, από το 2022 και μετά δεν έχει εμφανιστεί σε νέα παραγωγή, ενώ η προσπάθειά της να δημιουργήσει μια δική της εταιρεία παραγωγής – τη Lime Orchard Productions – δεν απέφερε τα αναμενόμενα, οδηγώντας την σε ζημίες εκατομμυρίων. Αντίθετα, το ζευγάρι βρήκε μια νέα κοινή επενδυτική περιπέτεια στον χώρο του αθλητισμού. Μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια να αποκτήσουν τους Los Angeles Clippers, το 2015 έγιναν οι πλειοψηφικοί ιδιοκτήτες των Atlanta Hawks. Δημιούργησαν σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και προπονητικά κέντρα, επενδύοντας σε υποδομές, ενώ η συμβολή της Γκερτζ στο επικοινωνιακό προφίλ της ομάδας ήταν καταλυτική.

Πέρα από τα εκατομμύρια και τις δημόσιες εμφανίσεις, η Τζάμι Γκερτζ αποτελεί μια σπάνια περίπτωση ηθοποιού που μεταπήδησε επιτυχημένα σε διαφορετικούς ρόλους ζωής: από πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ σε επενδυτικό στέλεχος, από επιχείρηση παραγωγής σε ιδιοκτησία ομάδας του NBA, και από τον κόσμο της λάμψης σε εκείνον της στρατηγικής. Σήμερα, το όνομά της σπάνια απασχολεί τον κινηματογραφικό Τύπο, όμως στις λίστες των πλουσιότερων καλλιτεχνών του πλανήτη, καταλαμβάνει την κορυφή – όχι μόνο λόγω γάμου, αλλά και λόγω διαχρονικής διορατικότητας.