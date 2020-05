Τραμπ – μάσκα: Ο κορονοϊός “θερίζει” και ο πρόεδρος κάνει αστειάκια

Τραμπ – μάσκα: Συνεχίζει να γίνεται πρωτοσέλιδο ο Ντόναλντ Τραμπ με τις δηλώσεις του αλλά και τη γενικότερη αλλόκοτη θα έλεγε κανείς συμπεριφορά του γύρω από το τραγικό θέμα του κορονοϊού τον οποίο και ονομάζει μήνες τώρα «γρίπη» που τεθεί υπό έλεγχο. Την ώρα μάλιστα που η χώρα του έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη από τον κορωνοϊό, ο ίδιος ζητά την επανεκκίνηση της οικονομίας. Τώρα, ο Τραμπ, βλέποντας πως οι ΗΠΑ πλησιάζουν τα 100.000 θύματα, αποφάσισε για τις επόμενες τρεις ημέρες, να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια και τα μνημεία, ως φόρο τιμής στα θύματα του κορωνοϊού. Το ανακοίνωσε μάλιστα με τον αγαπημένο του τρόπο, ένα ποστάρισμα στο twitter, ενώ την Δευτέρα οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες και για τον στρατό και τις «θυσίες που έχει κάνει για το έθνος».

Εν τω μεταξύ, κατά την επίσκεψή του στο Μίσιγκαν και σε εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford, ο Τραμπ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους γιατί δεν φορούσε μάσκα, όπως προβλέπουν τα μέτρα, ανάμεσα σε τόσο κόσμο. Η απάντησή του, ήταν κάπως ειρωνική… «Φόραγα μία προηγουμένως. Φόραγα μία εκεί πίσω. Αλλά δεν ήθελα να δώσω στους δημοσιογράφους την ικανοποίηση να το δουν», απάντησε. Λίγο αργότερα, επέδειξε στους δημοσιογράφους τη μάσκα του, χωρίς να τη βάλει. «Μου αρέσει πολύ. Ειλικρινά, νομίζω είμαι πιο ωραίος με τη μάσκα», αστειεύτηκε.

I will be lowering the flags on all Federal Buildings and National Monuments to half-staff over the next three days in memory of the Americans we have lost to the CoronaVirus…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

….On Monday, the flags will be at half-staff in honor of the men and women in our Military who have made the Ultimate Sacrifice for our Nation. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 21, 2020

President Trump toured a Ford plant in Michigan, opting not to wear a protective face mask for the cameras even though the automaker has recently reiterated its policy that all visitors must wear them https://t.co/6iS4sDICwC pic.twitter.com/BUNVXmQFrx — Reuters (@Reuters) May 21, 2020

