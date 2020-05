Μπόρις Τζόνσον: Συμμαχία κατά της Κίνας

Μπόρις Τζόνσον: Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιδιώκει τη σύμπηξη συμμαχίας μεταξύ δέκα δημοκρατιών για να δημιουργηθεί εναλλακτικό σύνολο προμηθευτών εξοπλισμού για την κατασκευή δικτύων κινητής τηλεφωνίας και μεταφοράς δεδομένων πέμπτης γενιάς (5G), ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από την τεχνολογία της Κίνας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του αρχηγού των Συντηρητικών και πρωθυπουργού του ΗΒ Μπόρις Τζόνσον έχει προσεγγίσει ήδη την Ουάσινγκτον και της έχει προτείνει τη δημιουργία αυτού του ομίλου, που έχει βαφτίσει «D10». Η σχετική εισήγηση προτείνει να αποτελείται από τα κράτη-μέλη της Ομάδας των Επτά (G7), συν την Αυστραλία, τη Νότια Κορέα και την Ινδία.

Μπόρις Τζόνσον: Η Huawei στο στόχαστρο

Την περασμένη εβδομάδα, η εφημερίδα The Telegraph έγραψε ότι ο Μπόρις Τζόνσον σχεδιάζει να μειώσει την ανάμιξη της κινεζικής κατασκευάστριας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei Technologies Co Ltd στην ανάπτυξη δικτύου 5G στη Βρετανία.

