Δολοφονία 19χρονου – Τζορτζ Φλόιντ: Ανεξέλεγκτη η “φωτιά” στις ΗΠΑ

Δολοφονία 19χρονου – Τζορτζ Φλόιντ: Καζάνι που βράζει” θυμίζουν πολλές μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ, καθώς κλιμακώνεται η ένταση και η αναταραχή στους δρόμους μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, έπειτα από την αστυνομική βία που υπέστη. Μάλιστα η είδηση του θανάτου ενός 19χρονου από πυρά αστυνομικών στο Ντιτρόιτ της πολιτείας του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, αργά το βράδυ της Παρασκευής, επιβεβαίωσε τις υποψίες όσων ανέμεναν ένα νέο “κύμα” αστυνομικής βίας. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν κατά υπόπτου που οδηγούσε ένα γκρι Dodge Durango, με το θύμα να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με το CNNi, οι αστυνομικοί δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να επιβεβαιώσουν πως ο 19χρονος συμμετείχε στις διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ –ενός μαύρου πολίτη που δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη από αστυνομικό.

Το περιστατικό, ωστόσο, σημειώθηκε στο κέντρο του Ντιτρόιτ, στην περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδηλώσεις. Νωρίτερα, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντιτρόιτ Τζέιμς Κρεγκ δήλωσε πως ένα άτομο συνελήφθη επειδή προσπάθησε να πατήσει έναν αστυνομικό με το αυτοκίνητό του. “Δεν θα επιτρέψουμε σε μια μικρή μειοψηφία, σε εγκληματίες, να έρθουν εδώ, να επιτεθούν στους αστυνομικούς μας και να απειλήσουν την ασφάλεια της κοινωνίας μας. Να ξέρετε: δεν θα το ανεχτούμε” τόνισε χαρακτηριστικά ο Κρεγκ. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ την Παρασκευή, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για τη βία κατά των μαύρων πολιτών.

Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ με την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως μίλησε, εξέφρασε μεν ικανοποίηση για τη σύλληψη του αστυνομικού, που είναι κατ’ αυτήν ένα πρώτο βήμα «στον δρόμο προς την απόδοση δικαιοσύνης», αλλά επισήμανε πως η εξέλιξη ήταν «καθυστερημένη» και ανεπαρκής.«Θέλουμε να του απαγγελθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και εκ προμελέτης. Και θέλουμε να δούμε και τους άλλους αστυνομικούς (που ενέχονται στην υπόθεση) να συλλαμβάνονται», τόνισε η οικογένεια σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

The turnout at the DC George Floyd protest 💪🏾🙌🏾 #GeorgeFloyd pic.twitter.com/Vkv7xX93tx

Dont let them tell you it was peaceful in Downtown Houston #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/JWuCRfdlNT

— ª (@vikthewild) May 30, 2020