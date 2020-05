Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Κραυγή αγωνίας από 12χρονο μαύρο

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Συγκινεί 12χρονος που απέτισε φόρο τιμής στον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος έχασε με φρικτό τρόπο τη ζωή του μετά το μαρτύριο που υπέστη από αστυνομικό. Ο έφηβος Κίντρον Μπράιαντ, ο οποίος ασχολείται με την γκόσπελ μουσική μιλά με τα δικά του λόγια, μέσα από τη μουσική, για τον ρατσισμό τον οποίο υφίστανται οι μαύροι μέχρι σήμερα στις ΗΠΑ. Ο 12χρονος, έχει συμμετάσχει στον διαγωνισμό ταλέντων του NBC, με τίτλο «Little Big Shots». «Είμαι ένας νέος μαύρος άντρας που προσπαθεί να επιβιώσει», εμφανίζεται να λέει ο έφηβος στο βίντεο.

«Όταν κοιτάζω γύρω μου και βλέπω τι συμβαίνει στους μαύρους, αισθάνομαι να με κυνηγούν σαν να είμαι θήραμα», προσθέτει. «Έχουμε παλέψει πολύ, θέλω να ζήσω, Θεέ προστάτεψέ με», λέει και συγκλονίζει. Η μητέρα του αγοριού, Τζονέτα Μπράιαντ, είπε πως εκείνη έγραψε τους στίχους του τραγουδιού μετά τα πρόσφατα γεγονότα που σημάδεψαν την κοινότητα των μαύρων. «Είναι αδύνατο να αγνοήσουμε τα όσα τραβούν οι μαύροι», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Συγκλονίζει η δήλωση του δημάρχου της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξή του στην αμερικανικό δίκτυο «CBS», αναφερόμενος στον φριχτό θάνατο του Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ. Ο Φρέι δεν διστάζει να τα πει έξω από τα δόντια υποστηρίζοντας ότι ο 46χρονος άνδρας δολοφονήθηκε από λευκό αστυνομικό με τους συναδέλφους τους να παρακολουθούν το κτηνώδες θέαμα, ατάραχοι.

Ακόμη κι όταν ο Αφροαμερικανός ικέτευε να πάρει μία ανάσα με το γόνατο του αστυνομικού Ντέρεκ Τσάβιν να τον πιέζει ασφυκτικά στο λαιμό κόβοντάς του την αναπνοή. Στη συνέντευξή του, ο δήμαρχος της Mινεάπολης ζήτησε να απαγγελθεί κατηγορία για φόνο στον λευκό αστυνομικό όταν άρχισε να σχολιάζει το επίμαχο βίντεο που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες.

«Θα ζούσε σήμερα αν ήταν λευκός», είπε ο Φρέι για τον άτυχο άνδρα. «Δεν είμαι εισαγγελέας, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος, ο αστυνομικός είναι αυτός που τον σκότωσε».

George Floyd is dead, after the cops kneeled on his neck until he lost consciousness.

It's been 6 years since the choking death of Eric Garner and here we are STILL.

The cops involved were fired. Now they should be arrested. pic.twitter.com/FK0P96N2MV

