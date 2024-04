Προσγείωση αεροπλάνου – AirAsia: Πανικός σε πτήση λόγω διακοπής ρεύματος στην απογείωση

Αεροπλάνο της AirAsia έχασε την ισχύ του κατά την απογείωση, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, οι οποίοι δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν. Συγκεκριμένα, το αεροπλάνο είχε προγραμματισμένη απογείωση από την Αυστραλία την Πέμπτη, με τελικό προορισμό την Τζακάρτα, Ινδονησία, λίγο πριν τις 3 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της απογείωσης δημιουργήθηκε τεχνικό πρόβλημα στο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να διακοπεί το ρεύμα και οι επιβάτες να εγκλωβιστούν μέσα στο αεροσκάφος. Όπως δήλωσε ένας επιβάτης στο Nine News, πολλοί άρχισαν να κλαίνε και να δυσκολεύονται να αναπνεύσουν, ενώ είχαν μείνει αποκλεισμένοι. Μάλιστα, το προσωπικό της εταιρείας δεν παρείχε καμία βοήθεια, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Περθ επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες κατέβηκαν οικειοθελώς από το αεροσκάφος λόγω «τεχνικών προβλημάτων». «Ενημερωθήκαμε για ένα τεχνικό πρόβλημα στο αεροδρόμιο καθώς το αεροσκάφος αναχωρούσε λίγο πριν τις 3 το πρωί» , δήλωσε ο εκπρόσωπος. Το αεροπλάνο τελικά απογειώθηκε από την Αυστραλία με προορισμό την Τζακάρτα και έφτασε με καθυστέρηση μιάμισης ώρας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail. Η AirAsia σχολίασε πως «Πρόκειται να προσγειωθεί σύντομα. Δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το ζήτημα». Είχε αναχωρήσει με καθυστέρηση μιας ώρας, σύμφωνα με την Flight Aware, και είχε προγραμματιστεί να φτάσει στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα με καθυστέρηση άνω της μιάμισης ώρας.

