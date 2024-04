Αυστραλία φάλαινες διάσωση: Πάνω από 160 θηλαστικά εγκλωβίστηκαν στις ακτές

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης περισσότερων από 160 φαλαινών – πιλότων στήθηκε σήμερα, Πέμπτη, στην Αυστραλία, στην παράκτια πόλη Ντάνσμπορο, νότια του Περθ. Τα θαλάσσια ζώα εξόκειλαν από την ανοιχτή θάλασσα και εγκλωβίστηκαν στην παραλία, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο καθώς μπορούν να επιβιώσουν μόνο για έξι λεπτά περίπου. Πολλές ομάδες διάσωσης έσπευσαν στην παραλία προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τα ζώα και να τα οδηγήσουν πίσω στη θάλασσα. Η επιχείρηση στέφθηκε με μερική επιτυχία, καθώς 130 φάλαινες από το σύνολο των εγκλωβισμένων, κατάφεραν να επιστρέψουν στα ανοιχτά, ενώ περίπου 30 απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της διάσωσης,σύμφωνα με την υπηρεσία πάρκων και άγριας ζωής της Δυτικής Αυστραλίας (DPAW).

Ήταν ένα «συγκλονιστικό θέαμα», δήλωσε ο Ίαν Βίζε, πρόεδρος της ομάδας θαλάσσιων ερευνών Geographe, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. «Μπορείτε να δείτε πόσο σφιχτά στοιβαγμένες (μαζί) ήταν οι φάλαινες. Έχω διαχειριστεί (εκβρασμούς φαλαινών) στο παρελθόν, αλλά ποτέ τίποτα τέτοιου μεγέθους», δήλωσε ο Βίζε στο CNNi. Τα κοπάδια των φαλαινών μπορούν να προσαράξουν ξανά ακόμη και μετά τη διάσωσή τους. Ως αποτέλεσμα, τα αεροπλάνα εντοπισμού στην περιοχή συνεχίζουν να παρακολουθούν και να βλέπουν αν τα απελευθερωμένα ζώα θα επιστρέψουν στην ακτή. «Το τελικό αποτέλεσμα ήταν καλά νέα – όπως συχνά συμβαίνει με αυτά τα γεγονότα, είναι δυνατόν να σωθούν μόνο λίγες», σημείωσε.

Multiple pilot whales have already died as rescue crews respond to a mass stranding at Toby’s Inlet near Dunsborough.

Those on the ground have described it as a horribly sad scene, with locals rushing to the water to help officials keep the animals immersed to save them. #9News… pic.twitter.com/CNWRnpJ5w6

— 9News Perth (@9NewsPerth) April 25, 2024