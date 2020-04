Τραγούδια – κορωνοϊός: Σελίν Ντιόν και Μπρίτνεϊ Σπίαρς αλλάζουν τους στίχους τους

Τραγούδια – κορωνοϊός: Είναι αλήθεια πως η πανδημία του κορωνοϊού έχει μπει για τα καλά σε κάθε κομμάτι της ζωής μας. Οι αγαπημένες μας iconic τραγουδίστριες, Σελίν Ντιόν και Μπρίτνεϊ Σπίαρς, των 90s άλλαξαν τους στίχους από το πιο γνωστό τους τραγούδι και το προσάρμοσαν στην δύσκολη περίσταση και το έκαναν για έναν πολύ καλό λόγο. Συγκεκριμένα, η Καναδέζα τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram ένα gif από το εμβληματικό video clip του hit του Τιτανικού, «My heart will go on», και έγραψε χαρακτηριστικά: «Near, far wherever you are… make sure you’re practicing social distancing!».

Από την άλλη, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέλεξε έναν παρόμοιο τρόπο για να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει, όσον αφορά στον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα illustration με την ίδια, ντυμένη μαθήτρια όπως ακριβώς στο «Baby one more time». Στο σκίτσο της Patricia Urrutia, η Brit φορά το iconic outfit με τη φούστα, το ανοιχτό πουκάμισο και τα κοτσιδάκια. Όμως, κρατά ένα hand sanitizer και γράφει: «My loneliness is saving me», έχοντας σβήσει το «killing me», που είναι κανονικά ο στίχος. Και οι δύο celebrities, με την χιουμοριστική ανάρτηση, σκοπό έχουν να επηρεάσουν όλο και περισσότερο κόσμο να μένει σπίτι και να κρατά τις αποστάσεις ασφαλείας.

Οι αναρτήσεις των δύο stars