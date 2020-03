La Casa de Papel season 4: Το νέο trailer – Πότε είναι η πρεμιέρα

La Casa de Papel season 4: Η ισπανική και αγαπημένη μας σειρά La Casa de Papel αναμένεται να κάνει δυναμικό comeback, σε 10 ημέρες στο Netflix. Ο ”Professor” και η παρέα του, είναι έτοιμοι για πόλεμο με τις αρχές της Ισπανίας για άλλη μία φορά. Η ομάδα φυσικά, βρίσκεται ακόμα μέσα στην μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Μυστήριο παραμένει η τύχη της Ναϊρόμπι, η οποία στο τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα αστυνομικού, ενώ η αστυνομία προσποιείται ότι έχει ήδη σκοτώσει την αγαπημένη του «Professor», Ρακέλ. H 4η σεζόν κάνει πρεμιέρα σε 10 ημέρες, στις 3 Απριλίου.

La Casa de Papel

Η τέλεια ληστεία είναι ισπανική τηλεοπτική σειρά που αρχικά προβλήθηκε από τις 2 Μαΐου μέχρι τις 23 Νοεμβρίου του 2017 στο ισπανικό κανάλι Antena 3 με συνολικά 15 επεισόδια. Το Netflix αγόρασε τη σειρά αργότερα και ξεκίνησε την προβολή της τον Δεκέμβριο του 2017, έτσι το κοινό της αυξήθηκε κατακόρυφα και έγινε η πιο δημοφιλής μη αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία του Netflix ενώ εμφανίζεται 199η ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς σειρές στις προτιμήσεις του κοινού στο IMDb.

Το Netflix, μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς, αποφάσισε να δημιουργήσει και δεύτερο κύκλο χωρισμένο σε δύο μέρη, όπως και ο πρώτος. Έτσι, στις 19 Ιουλίου του 2019 έκανε πρεμιέρα στη διαδικτυακή υπηρεσία Netflix ο τρίτος κύκλος της σειράς, ξεκινώντας από το πρώτο μέρος. Η παραγωγή έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα του τέταρτου μέρους, ο οποίος θα προβληθεί στις 3 Απριλίου 2020. Εκτός από το τραγούδι των τίτλων My life is going on, που τραγουδάει η Cecilia Krull, συχνά ακούγεται κατά τη διάρκεια πολλών σκηνών το τραγούδι-ύμνος της ιταλικής Αντίστασης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Bella ciao.

Τα επεισόδια

Η σειρά προβλήθηκε στην Ισπανία σε έναν κύκλο χωρισμένο σε δύο μέρη, το πρώτο μέρος, σε 9 επεισόδια, από από 2 Μαΐου έως 27 Ιουνίου 2017 και το δεύτερο, σε 6 επεισόδια, από 16 Οκτωβρίου έως 23 Νοεμβρίου 2017. Τα επεισόδια είχαν διάρκεια 60-80 λεπτά. Στο τέλος του 2017 η Netflix αγόρασε τη σειρά και μοίρασε τα 15 επεισόδια σε 22 που διαρκούν 40-50 λεπτά. Στις 25 Δεκεμβρίου 2017 προβλήθηκε το πρώτο μέρος σε 13 επεισόδια και στις 6 Απριλίου 2018 το δεύτερο σε 9 επεισόδια.

Η νέα αυτή διανομή εκτόξευσε την επιτυχία της σειράς παγκοσμίως κι έτσι η Netflix ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2018 ότι ετοιμάζεται ένας δεύτερος κύκλος που θα προβληθεί το 2019. Στις 25 του Οκτωβρίου 2018 η Netflix ανακοίνωσε με ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα την έναρξη των γυρισμάτων του δεύτερου κύκλου της σειράς. Ανακοινώθηκαν επίσης οι συμμετοχές των Hovik Keuchkerian ως «Μπογκοτά», Najwa Nimri ως «Alicia», Fernando Cayo ως «Tamayo» και Rodrigo de la Serna ως ο «μηχανικός». Ο δεύτερος κύκλος προβάλλεται και αυτός σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος προβλήθηκε στις 19 Ιουλίου 2019, ενώ το δεύτερο θα προβληθεί στις 3 Απριλίου 2020.