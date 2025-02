Fatale: Ο Γιώργος Λάνθιμος ετοιμάζει την κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος

Ο Γιώργος Λάνθιμος συνεχίζει ακάθεκτος την κινηματογραφική του πορεία, ετοιμάζοντας το επόμενο μεγάλου μήκους πρότζεκτ του. Ενώ το πολυαναμενόμενο “Bugonia” προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2025 και η διασκευή του μυθιστορήματος “My Year of Rest and Relaxation” της Ότεσα Μόσφεγκ παραμένει σε εκκρεμότητα, ένα νέο θρίλερ βρίσκεται στα σκαριά. Σύμφωνα με το The Film Stage, ο Έλληνας σκηνοθέτης θα υπογράψει τη σκηνοθεσία και το σενάριο του “Fatale”, μιας κινηματογραφικής μεταφοράς του ομώνυμου μυθιστορήματος του Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ (Jean-Patrick Manchette), που κυκλοφόρησε το 1977. Ο Μανσέτ, γνωστός για τα ατμοσφαιρικά, πολιτικά φορτισμένα θρίλερ του, δημιούργησε στο “Fatale” μια ηρωίδα που ταιριάζει απόλυτα στο ύφος και τη σκηνοθετική γλώσσα του Λάνθιμου.

Η ιστορία ακολουθεί την Aimée Joubert, μια γοητευτική επαγγελματία δολοφόνο, η οποία διακρίνεται για την ψυχρότητα, την ευφυΐα και την ικανότητά της να χρησιμοποιεί την ομορφιά της ως όπλο. Καθώς όμως η πλοκή ξεδιπλώνεται, η φαινομενικά ατσάλινη προσωπικότητά της αρχίζει να καταρρέει.

Αν και το καστ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι πρώτες εικασίες στρέφουν τα βλέμματα στην Έμα Στόουν, τη σταθερή πρωταγωνίστρια και “μούσα” του Λάνθιμου. Σύμφωνα με το Word of Reel, δεν θα ήταν καθόλου απίθανο η ηθοποιός να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, συνεχίζοντας τη δημιουργική της συνεργασία με τον σκηνοθέτη.

Τα τελευταία χρόνια, ο Γιώργος Λάνθιμος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου σινεμά. Μετά την τεράστια επιτυχία του “Poor Things”, που χάρισε στην Έμα Στόουν το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2023, ακολούθησε το “Kind of Kindness”, που προβλήθηκε το 2024 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Στην ταινία πρωταγωνιστούσε ξανά η Στόουν, ενώ ο Τζέσι Πλέμονς κατέκτησε το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η νέα ταινία “Fatale” αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμα δυνατό κεφάλαιο στη φιλμογραφία του Λάνθιμου, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ένας δημιουργός που δεν διστάζει να εξερευνήσει σκοτεινά, υπαρξιακά και ανατρεπτικά θέματα μέσα από την ιδιαίτερη αισθητική του. Καθώς περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να αποκαλυφθούν το προσεχές διάστημα, το ενδιαφέρον των σινεφίλ και της κινηματογραφικής βιομηχανίας για το νέο του πρότζεκτ παραμένει έντονο.

Yorgos Lanthimos will adapt Jean-Patrick Manchette’s ‘Fatale,’ which follows a ruthless killer who orgiastically pleasures herself with money, dresses well, and orchestrates mayhem among a small town’s ruling class: https://t.co/GrJXdcE2ah pic.twitter.com/xW92KxDSBD

— The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) February 7, 2025