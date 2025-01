Μαριάν Φέιθφουλ: Η ασυμβίβαστη μούσα της ροκ που έζησε τα πάντα

Η Μαριάν Φέιθφουλ, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ροκ μουσικής και του κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών στο Λονδίνο. Η είδηση του θανάτου της ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της τραγουδίστριας, τραγουδοποιού και ηθοποιού Μαριάν Φέιθφουλ. Η Μαριάν έφυγε ήσυχα στο Λονδίνο, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ».

Mick Jagger and Marianne Faithfull at Sydney Mount St. Margaret Hospital, after Marianne’s treatment for an overdose, 1969. 📷 George Lipman pic.twitter.com/oXdO4b1gYf — hold.btc (@BoredWeb3) August 23, 2017

Η Φέιθφουλ υπήρξε μια μυθική φιγούρα, που έζησε με πάθος, έπεσε χαμηλά, αλλά πάντα κατάφερνε να αναγεννηθεί. Από την ανακάλυψή της στα 17 της χρόνια μέχρι τη μεταμόρφωσή της σε μια σκληροτράχηλη καλλιτέχνιδα με βαθιά, βραχνή φωνή, η ζωή της σημαδεύτηκε από εκρηκτικές σχέσεις, ναρκωτικά, καλλιτεχνικές επιτυχίες και προσωπικές καταρρεύσεις.

Από την αριστοκρατική καταγωγή στη δόξα της ροκ

Γεννημένη το 1946 στο Λονδίνο, η Μαριάν Έβελιν Γκάμπριελ Φέιθφουλ καταγόταν από αυστριακή αριστοκρατική οικογένεια από την πλευρά της μητέρας της. Ο προ-προπάππος της ήταν ο Λεοπόλδος φον Ζάχερ-Μάζοχ, συγγραφέας του «Venus in Furs», που έδωσε το όνομά του στον μαζοχισμό. Παρόλα αυτά, μεγάλωσε σε φτωχικές συνθήκες στο Reading. Στην εφηβεία της μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου γνώρισε τον Άντριου Λουγκ Όλντχαμ, μάνατζερ των Rolling Stones, ο οποίος της έδωσε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της: το τραγούδι “As Tears Go By”, γραμμένο από τους Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς. Το 1964, το τραγούδι έφτασε στο Top 10 των βρετανικών charts, ενώ ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες που την έκαναν είδωλο της εποχής.

Παράλληλα, έκανε τα πρώτα της βήματα στο θέατρο και τον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε παραστάσεις όπως ο «Άμλετ» (όπου έπαιξε την Οφηλία) και ταινίες όπως “The Girl On A Motorcycle” (1968). Στον κινηματογράφο, συνεργάστηκε με θρύλους όπως ο Orson Welles, ο Alain Delon και η Anna Karina.

Η μοιραία σχέση με τον Μικ Τζάγκερ και η πτώση

Η σχέση της με τους Rolling Stones δεν ήταν μόνο επαγγελματική. Το 1965, μετά από έναν σύντομο γάμο με τον καλλιτέχνη Τζον Ντάνμπαρ, η Φέιθφουλ συνδέθηκε ερωτικά με τον Μικ Τζάγκερ, μια σχέση που διήρκεσε τέσσερα χρόνια και τη μετέτρεψε σε μούσα του συγκροτήματος.

So Iconic. Alain Delon, Marianne Faithfull & Mick Jagger in Paris, 1967. pic.twitter.com/VqhLfQvTGR — Classic Hollywood(GP) (@CHC_1927) January 23, 2025

Φράσεις που έλεγε στον Τζάγκερ ενέπνευσαν τραγούδια όπως το “Wild Horses”, ενώ η δική της πάλη με τα ναρκωτικά έγινε η βάση για τραγούδια όπως το “Dear Doctor” και το “You Can’t Always Get What You Want”. Συμμετείχε ως συνδημιουργός στο “Sister Morphine”, ένα τραγούδι που ηχογράφησε με τους Rolling Stones, αλλά αναγκάστηκε να παλέψει νομικά για να αναγνωριστεί ως συνθέτρια.

Το 1967 όμως, η εικόνα της κατέρρευσε. Σε αστυνομική έφοδο στο σπίτι του Κιθ Ρίτσαρντς, η Μαριάν βρέθηκε γυμνή και τυλιγμένη σε μια γούνινη κουβέρτα. Το σκάνδαλο ήταν τεράστιο, και η ίδια δήλωσε αργότερα: «Με κατέστρεψε. Ένας άντρας σε αυτήν την κατάσταση θεωρείται γοητευτικός. Μια γυναίκα όμως γίνεται “κακή μητέρα”». Το 1970, έχασε την επιμέλεια του γιου της, χώρισε από τον Τζάγκερ και βρέθηκε άστεγη στους δρόμους του Σόχο στο Λονδίνο, προσπαθώντας να απεξαρτηθεί από την ηρωίνη.

Keith Richards and Marianne Faithfull pic.twitter.com/UAFsHJzHVm — peterkidder (@peterkidder) June 21, 2020

Η μεγάλη επιστροφή με το “Broken English”

Αφού πάλεψε για χρόνια με τους εθισμούς, το 1979 επέστρεψε με το άλμπουμ “Broken English”, το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Grammy και την καθιέρωσε ξανά ως σημαντική φωνή της ροκ. Από εκείνη τη στιγμή, άφησε πίσω της το pop image των 60s και υιοθέτησε ένα πιο σκοτεινό, ώριμο ύφος, που χαρακτήρισε τη μουσική της από εκεί και έπειτα. Από το 1985 και μετά, έκοψε οριστικά τα ναρκωτικά και συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Νικ Κέιβ, ο Ντέιμον Άλμπαρν, οι Metallica και άλλοι. Συνολικά, κυκλοφόρησε 21 στούντιο άλμπουμ, εδραιώνοντας τη φήμη της ως μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της εποχής της.

Συνεχίζοντας την καριέρα της στην υποκριτική, ενσάρκωσε τον Θεό στη σειρά “Absolutely Fabulous”, τον διάβολο στο “The Black Rider” και την αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία στο “Marie Antoinette” της Σοφία Κόπολα. Παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές ακόμη, με τον Μπεν Μπράιερλι των Vibrators και τον ηθοποιό Τζιόρτζιο Ντέλα Τέρτσα, για τον οποίο ανέφερε: «Ήταν Αμερικανός και ήταν εφιάλτης». Τα τελευταία της χρόνια έζησε στο Παρίσι, ενώ μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Bataclan το 2015, έγραψε το τραγούδι “They Come at Night”.

Αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας

Το 2006, υποβλήθηκε σε εγχείρηση για καρκίνο του μαστού, το 2007 ανακοίνωσε πως είχε ηπατίτιδα C. Υπέφερε από αρθρίτιδα και άλλες παθήσεις των αρθρώσεων. Το 2020, νοσηλεύτηκε για Covid-19 για 22 ημέρες, αφήνοντάς της σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Από το άστρο της Swinging London εποχής μέχρι τη βασανισμένη, σκληραγωγημένη φωνή της μεταγενέστερης καριέρας της, η Μαριάν Φέιθφουλ έζησε τα πάντα: δόξα, έρωτα, ναρκωτικά, πτώση, λύτρωση. Η μουσική της παραμένει αιώνια, όπως και το παράδειγμα της δύναμής της. Ήταν μια γυναίκα που δεν λύγισε ποτέ εντελώς, μια καλλιτέχνιδα που πάντα επέστρεφε.

Αντίο, Μαριάν.