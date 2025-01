Σινέντ Ο’ Κόνορ: Άφησε περιουσία 1,7 εκατ. δολαρίων στα παιδιά της

Η θρυλική τραγουδίστρια Σινέντ Ο’ Κόνορ, γνωστή παγκοσμίως για την ερμηνεία της στο τραγούδι «Nothing Compares 2 U», άφησε όλη την περιουσία της, αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, στα παιδιά της μετά τον θάνατό της το 2023. Ωστόσο, μετά την αφαίρεση χρεών, εξόδων κηδείας και νομικών δαπανών, το ποσό μειώθηκε στα 1,4 εκατομμύρια δολάρια, όπως αποκαλύπτεται από έγγραφα κληρονομιάς που δημοσίευσε η US Sun. Στη διαθήκη της, η Σινέντ είχε δώσει οδηγίες για την κυκλοφορία των άλμπουμ της μετά τον θάνατό της, αφήνοντας την απόφαση στα παιδιά της, υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν άνω των 18 ετών. «Θα μπορούν να τα εκμεταλλευτούν όσο μπορούν», είχε γράψει, επιδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της στην κρίση τους.

Η τραγουδίστρια είχε επίσης εκφράσει επιθυμίες σχετικά με προσωπικά αντικείμενα και αναμνηστικά. Η συλλογή κιθάρων της επρόκειτο να κληροδοτηθεί στον νεότερο γιο της, Γιέσουα Μπονάδιο. Τα θρησκευτικά της αντικείμενα προορίζονταν για τον γιο της Σέιν, ο οποίος πέθανε από αυτοκτονία το 2022. Η Ο’ Κόνορ είχε επίσης ζητήσει να ταφεί φορώντας ιερατικά ρούχα, με μια Εβραϊκή Βίβλο και το άλμπουμ της «Theology» στο πλευρό της, αναδεικνύοντας τη βαθιά πνευματική της φύση.

