Μπλέικ Λάιβλι – Μπαλντόνι: Τα αποκαλυπτικά γραπτά μηνύματα στη μήνυση κατά του ηθοποιού

Στην αντεπίθεση πέρασε η Μπλέικ Λάιβλι καταθέτοντας μήνυση εναντίον του συμπρωταγωνιστή της στο It Ends With Us Τζάστιν Μπαλτόνι. Τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση και καλλιέργεια ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος, κατηγορίες τις οποίες ο Μπαλντόνι αρνείται. Ωστόσο, στη μήνυση της ηθοποιού συμπεριλαμβάνονται μηνύματα «βόμβα» που φέρεται να αντάλλαξε ο ηθοποιός με συνεργάτες που είχε προσλάβει για να διαχειριστεί την κρίση, τα οποία, όπως τονίζει η Daily Mail, δείχνουν ότι φέρεται να ξεκίνησε μια εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της Λάιβλι. Σύμφωνα με την πλευρά της Λάιβλι, τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη μήνυση αποκαλύπτουν «ένα πολυεπίπεδο σχέδιο που ο κ. Μπαλντόνι και η ομάδα του περιέγραψαν ως “κοινωνική χειραγώγηση” με σκοπό να “καταστρέψουν”» τη φήμη της», το οποίο υποστηρίζει ότι ξεκίνησε αφότου εκείνη εξέφρασε ανησυχίες για τις συνθήκες στα γυρίσματα.

Σύμφωνα με την μήνυση, η Λάιβλι ήταν επιφυλακτική απέναντι στον Μπαλντόνι ακόμη και πριν από τα γυρίσματα και ήρθαν σε αντιπαράθεση λόγω της προσπάθειάς του να προσθέσει «αδικαιολόγητα» γυμνό και σεξουαλικές σκηνές στην ταινία. Όπως αναφέρουν τα έγγραφα, οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων με αποκορύφωμα μία συνάντηση με το HR τμήμα όπου συμφωνήθηκαν διάφοροι όροι από τον Μπαλντόνι και τα Wayfarer Studios προτού η Λάιβλι εξετάσει το ενδεχόμενο να συνεχίσει τα γυρίσματα μετά την απεργία των σεναριογράφων.

Τα αποκαλυπτικά μηνύματα -«Μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε»

Στη συνέχεια, λίγο πριν από τις 2 Αυγούστου, ο Μπαλντόνι προσέλαβε την ειδική στη διαχείριση κρίσεων Μελίσα Νέιθαν η οποία είχε αναλάβει στο παρελθόν και τον Τζόνι Ντεπ. Στην ομάδα του για τις δημόσιες σχέσεις ανήκει η και δημοσιογράφος Τζένιφερ Άμπελ. Πολλά από τα μηνύματα στη μήνυση της Λάιβλι, που ελήφθησαν με κλήτευση, είναι μεταξύ των δύο αυτών γυναικών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται μάλιστα και μία συζήτηση στην οποία η Νέιθαν δηλώνει ότι μπορεί να «θάψει οποιονδήποτε».

Νωρίτερα η Άμπελ της είχε γράψει ότι ο Μπαλτόνι «θέλει να αισθάνεται ότι η Λάιβλι μπορεί να θαφτεί». «Φυσικά – αλλά ξέρετε όταν στέλνουμε έγγραφα, δεν μπορούμε να στείλουμε για τη δουλειά που θα κάνουμε ή θα μπορούσαμε να κάνουμε γιατί αυτό θα μπορούσε να μας βάλει σε πολλά προβλήματα», απάντησε η Νέιθαν και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να γράψουμε θα την καταστρέψουμε». Και συνέχισε: «Φανταστείτε αν ένα έγγραφο που λέει όλα τα πράγματα που θέλει καταλήξει σε λάθος χέρια. Ξέρεις ότι μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε, αλλά δεν μπορώ να του το γράψω. Θα είμαι πολύ σκληρή».

Σε άλλο μήνυμα η Νέιθαν κάνει ένα μακάβριο αστείο: «Σου έστειλα και ένα δώρο. Μην ανησυχείς, δεν τη σκότωσα και την έστειλα σε ένα κουτί στο σπίτι σου. Είναι ένα δώρο συγχαρητηρίων». Και η Άμπελ την απάντησε: «Να πάρει».

Αργότερα την ίδια μέρα, η Άμπελ έγραψε ότι «έχει απερίσκεπτες σκέψεις να θέλει να φυτέψει κομμάτια αυτή την εβδομάδα για το πόσο φρικτό είναι να δουλεύεις με την Μπλέικ». Εν τω μεταξύ, ο Μπαλντόνι φαίνεται να είχε προτείνει ότι θα ήταν επωφελές αν μπορούσαν να ενορχηστρώσουν μια στοχευμένη καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έστειλε μάλιστα ένα tweet με καταγγελίες κατά της Χέιλι Μπίμπερ για bullying γράφοντας: «Αυτό θα χρειαζόμασταν».

Συνεχίζοντας το δημοσίευμα της Daily Mail υπενθυμίζει ότι όταν άρχισαν να κυκλοφορούν αναφορές περί έντασης στη σχέση των δύο ηθοποιών, υποστηρίχθηκε ότι οι διαφορές ήταν απλώς δημιουργικές. Ο Μπαλντόνι ήθελε να προωθήσει την ταινία επικεντρώνοντας στην ενδοοικογενειακή βία που αποτελεί άλλωστε και θέμα της ταινίας, ενώ η Λάιβλι θεώρησε ότι η προώθηση της θα έπρεπε να είναι πιο ελπιδοφόρα. Η Λάιβλι ωστόσο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής καθώς δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας σε συνεντεύξεις της για την προώθηση της ταινίας. Σύμφωνα με την Daily Mail, o Μπαλντόνι φαίνεται να ήταν έτοιμος να αξιοποιήσει την αρνητική δημοσιότητα. «Ποια είναι η στρατηγική στο TikTok;», έγραψε σε ένα μήνυμα. «Θα ήθελα να αρχίσετε να με δημοσιεύετε ΜΟΝΟ για την ενδοοικογενειακή βία και τα κλιπ και γιατί αυτή η ταινία είναι τόσο σημαντική».

Στο μεταξύ είχαν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάποιες από τις κατηγορίες που είχε διατυπώσει η Λάιβλι εναντίον του συμπρωταγωνιστή της, σύμφωνα της οποίες είχε κάνει ακατάλληλα σχόλια για το βάρος της και «τραβούσε» σε διάρκεια τις σκηνές με τα φιλιά. Τα μηνύματα δείχνουν πώς η ομάδα διαχείρισης κρίσεων προσπάθησε να «αλλάξει το αφήγημα» επαναφέροντας την προσοχή στη Λάιβλι. Στις 11 Αυγούστου, η Άμπελ έστειλε στον Μπαλντόνι ένα μήνυμα που τον καθησύχαζε ότι οι αναφορές αυτές δεν αποτελούσαν απειλή.

Η συμπεριφορά του Μπαλντόνι που κατήγγειλε η Λάιβλι

Η μήνυση της Λάιβλι πάντως περιλαμβάνει και άλλους ισχυρισμούς για την συμπεριφορά του συμπρωταγωνιστή της. Σύμφωνα με αυτούς ο Μπαλντόνι τής έδειξε ένα ακατάλληλο βίντεο της συζύγου του, μπήκε στο τρέιλερ της ενώ ήταν γυμνή ή θήλαζε, συζητούσε ανοιχτά τον φερόμενο εθισμό του στο πορνό και έκανε εκείνη και άλλες γυναίκες του προσωπικού να αισθάνονται άβολα με τα απροκάλυπτα σεξουαλικά σχόλια. Τα ζητήματα τέθηκαν στο τραπέζι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τον Ιανουάριο μεταξύ της Λάιβλι, του Μπαλτόνι και αρκετών εκπροσώπων του στούντιο, όπου συμφωνήθηκαν αρκετές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ενός συντονιστή οικειότητας στο πλατό.

«Αν και η προοπτική μας διαφέρει σε πολλές πτυχές, η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους είναι πρωταρχικής σημασίας», υποστήριξαν τα Wayfarer Studios σύμφωνα με την καταγγελία. Ωστόσο, ένα έγγραφο στρατηγικής στα μέσα, προφανώς από την ομάδα διαχείρισης κρίσεων, που περιλαμβάνεται επίσης στη μήνυση, περιγράφει πώς η ομάδα σχεδίαζε να προστατεύσει τη φήμη του Μπαλντόνι και του βασικού παραγωγού Τζέιμι Χιθ, όπως και των Wayfarer. Το έγγραφο περιέχει πολλά πιθανά σημεία συζήτησης για την ενίσχυση του Μπαλντόνι και τη δυσφήμιση της Λάιβλι, σύμφωνα με την Daily Mail. Σε ένα άλλο μήνυμα, ο Μπαλντόνι φαίνεται να προτείνει να αξιοποιηθεί η συμμετοχή του Ράιαν Ρέινολντς, συζύγου της Λάιβλι, ως ένα άλλο μέσο για να βάλουν στο στόχαστρο την ηθοποιό.

Η αντίδραση του Μπαλτόνι στη μήνυση της Λάιβλι

Ο Μπαλντόνι διέψευσε τους ισχυρισμούς της Λάιβλι μέσω του δικηγόρου του Μπράιαν Φρίντμαν. «Είναι ντροπή που η κ. Λάιβλι και οι εκπρόσωποί της θα κάνουν τόσο σοβαρές και κατηγορηματικά ψευδείς κατηγορίες εναντίον του κ. Μπαλτόνι, των Wayfarer Studios και των εκπροσώπων τους, ως μια ακόμη απεγνωσμένη προσπάθεια να “διορθώσει” την αρνητική της φήμη που προέκυψε από τις δικές της παρατηρήσεις και δράσεις κατά τη διάρκεια της καμπάνιας για την ταινία», είπε. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς ψευδείς, εξωφρενικοί και σκόπιμα μοχθηροί με πρόθεση να πληγώσουν δημοσίως και να επαναλάβουν ένα αφήγημα στα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε.

«Τα Wayfarer Studios πήραν την απόφαση να προσλάβουν προληπτικά έναν διευθυντή κρίσης πριν από την εκστρατεία μάρκετινγκ της ταινίας, για να συνεργαστούν μαζί με τον δικό τους εκπρόσωπο με την Jonesworks που απασχολούσε η Στέφανι Τζόουνς, λόγω των πολλαπλών απαιτήσεων και απειλών που έκανε η κ. Λάιβλι κατά τη διάρκεια της παραγωγής που περιελάμβανε απειλές ότι δεν θα εμφανιστεί στα γυρίσματα, απειλές ότι δεν θα προωθήσει την ταινία, οδηγώντας τελικά στον χαμό της κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας, εάν δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματά της.

Ανακαλύφθηκε επίσης ότι η κα Λάιβλι στρατολόγησε τον δικό της εκπρόσωπο, τη Λέσλι Σλόαν με το Vision PR, που εκπροσωπεί επίσης τον κ. Ρέινολντς, για να φυτέψει αρνητικές και εντελώς κατασκευασμένες και ψεύτικες ιστορίες στα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε μάρκετινγκ για την ταινία. Αυτός ήταν ένας άλλος λόγος για τον οποίο η Wayfarer Studios πήρε την απόφαση να προσλάβει έναν επαγγελματία κρίσης για να ξεκινήσει εσωτερικός σχεδιασμός σεναρίων στην περίπτωση που θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσει. Οι εκπρόσωποι της Wayfarer Studios δεν έκαναν τίποτα προληπτικά ούτε ανταπάντησαν, και απάντησαν μόνο στις εισερχόμενες ερωτήσεις μέσων ενημέρωσης για να εξασφαλίσουν ισορροπημένο και τεκμηριωμένο ρεπορτάζ και παρακολουθούσαν την δραστηριότητα στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτό που λείπει εμφανώς από την προσεκτικά επιλεγμένη αλληλογραφία είναι η απόδειξη ότι δεν ελήφθησαν προληπτικά μέτρα με τα μέσα ενημέρωσης ή με άλλο τρόπο. Απλώς εσωτερικός σχεδιασμός σεναρίων και ιδιωτική αλληλογραφία για τη στρατηγική, η οποία είναι τυπική διαδικασία λειτουργίας με επαγγελματίες δημοσίων σχέσεων», πρόσθεσε ο Φρίντμαν. Από την πλευρά της η Λάιβλι αρνήθηκε ότι φύτεψε ψευδείς ή αρνητικές ιστορίες για τον συμπρωταγωνιστή της. «Ελπίζω ότι η νομική μου δράση θα βοηθήσει να ρίξουμε αυλαία σε αυτές τις απαίσιες τακτικές αντιποίνων για να βλάψουμε ανθρώπους που μιλούν για ανάρμοστη συμπεριφορά και να βοηθήσουν στην προστασία άλλων που μπορεί να στοχοποιηθούν», είπε.