Τομ Κρουζ: Βραβείο «διακεκριμένης υπηρεσίας» από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό

Πιλότος υψηλού επιπέδου στις δύο ταινίες «Top Gun», αξιωματικός του νομικού κλάδου στο «Ζήτημα Τιμής». Ο Τομ Κρουζ μέσα από τις ταινίες του το έχει «υπηρετήσει» με το παραπάνω το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό που τον βράβευσε για όσα έχει κάνει. Ο Κρουζ τιμήθηκε με το Βραβείο Διακεκριμένης Δημόσιας Υπηρεσίας, που είναι η ανώτερη διάκριση που μπορεί να χορηγήσει το Πολεμικό Ναυτικό σε έναν πολίτη. Το βραβείο δόθηκε για την εξαιρετική συνεισφορά του στις ένοπλες δυνάμεις με τους ρόλους του. Ένας από τους πρώτους μεγάλους ρόλους του ήταν το 1986 στο «Τοp Gun», μια ταινία που παρακίνησε πολλούς νέους να δοκιμάσουν την τύχη τους στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το 2022 πρωταγωνίστησε στη συνέχεια της ταινίας, με το Πολεμικό Ναυτικό να αναγνωρίζει ότι έφερε ένα νέο κύμα υποψηφίων.

Ο 62χρονος ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη βράβευση. «Θαυμάζω όσους και όσες υπηρετούν», είπε μετά τη βράβευσή του από τον υφυπουργό Ναυτικού Κάρλος ντελ Τόρο και πρόσθεσε ότι «στη ζωή το να είσαι αρχηγός είναι το να υπηρετείς. Αυτό το γνωρίζω ως τα βάθη της ψυχής μου και αυτό βλέπουν σε όλους όσοι υπηρετούν».

Από την πλευρά του το αμερικανικό Πολιτικό Ναυτικό ευχαρίστησε τον Κρουζ για το ότι «αύξησε την εκτίμηση για το υψηλής κατάρτισης προσωπικό και τις θυσίες που κάνουν όσο είναι ένστολοι». Το ίδιο βραβείο έχουν λάβει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και ο Τομ Χανκς για τη «Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν».

It is my honor to present the Distinguished Public Service award to Mr. Tom Cruise for his continued support of our Navy & Marine Corps team. Your work has inspired generations to pursue careers of service to our country! pic.twitter.com/WJCSd6VhPw

— Secretary of the Navy Carlos Del Toro (@SECNAV) December 17, 2024