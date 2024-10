Extraction 3: Ο Κρις Χέμσγουορθ επιστρέφει στον ρόλο του Τάιλερ Ρέικ

Οι Τζο και Άντονι Ρούσο αποκάλυψαν συναρπαστικά νέα σχετικά με το τρίτο μέρος της γεμάτης δράσης σειράς «Extraction». Σε συνέντευξή τους στο Collider, επιβεβαίωσαν ότι το «Extraction 3» βρίσκεται στα σκαριά και «αυτή τη στιγμή είμαστε στα μισά του σεναρίου. Δουλεύουμε σκληρά». Ο Αυστραλός σταρ της δράσης, Κρις Χέμσγουορθ ο οποίος είχε εκφράσει την επιθυμία να συμμετέχει και στην τρίτη ταινία, επιστρέφει στο ρόλο του ως Τάιλερ Ρέικ.

«Ελπίζουμε ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν μέσα στο 2025» συνέχισε ο Ρούσο προσθέτοντας με χιούμορ. «Σίγουρα θα γυριστεί του χρόνου. Απλά είμαι μυστικοπαθής γιατί έτσι έχει περισσότερη πλάκα». Η σειρά ταινιών «Extraction» ξεκίνησε το 2020 και εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Netflix. Τα αδέλφια Ρούσο μαζί με τον σκηνοθέτη Σαμ Χάργκρεϊβ, στοχεύουν να ανεβάσουν τον πήχη ακόμη πιο ψηλά με την νέα παραγωγή μετά τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης που παρουσίασαν στις προηγούμενες ταινίες.

‘EXTRACTION 3’ will begin filming in 2025.

“We’re in the middle of working on that story right now”

(Source: https://t.co/DFq9e2B86r) pic.twitter.com/vIaZyGx4Jc

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 22, 2024