Τζένιφερ Λόρενς παιδιά: Έγκυος η διάσημη ηθοποιός

H Τζένιφερ Λόρενς περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον Κουκ Μαρόνι. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την Vogue, σε ανάρτηση που έγινε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram. «Συγχαρητήρια στη Τζένιφερ Λόρενς! Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, γκαλερίστα Κουκ Μαρόνι», ανέφερε η λεζάντα της δημοσίευσης, προσθέτοντας ότι οι εκπρόσωποι της Λόρενς επιβεβαίωσαν τα χαρούμενα νέα στο περιοδικό. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2019 κι έχει ήδη αποκτήσει έναν γιο, τον 2χρονο σήμερα Σάι.

«Τα νεογέννητα είναι τόσο καταπληκτικά. Είναι αυτοί οι ροζ, πρησμένοι, εύθραυστοι μικροί επιζώντες. Τώρα αγαπώ όλα τα μωρά… Η καρδιά μου έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, που δεν το φανταζόμουν», είχε αναφέρει σε δηλώσεις της στη Vogue λίγο μετά τη γέννηση του γιου της, τον Φεβρουάριο του 2022.

Jennifer Lawrence Is Pregnant With Her Second Child https://t.co/2y1Ime2CaG

— British Vogue (@BritishVogue) October 20, 2024