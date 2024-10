Τζέιν Φόντα: Θα τιμηθεί με το Βραβείο Lifetime Achievement στα Screen Actors Guild του 2025

H Τζέιν Φόντα πρόκειται να τιμηθεί για την καριέρα της με το Βραβείο Lifetime Achievement στα επερχόμενα Βραβεία Screen Actors Guild (SAG). «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και ταπεινότητα που είμαι η φετινή παραλήπτρια του Βραβείου SAG Life Achievement», δήλωσε η Αμερικανίδα σούπερ σταρ. Και πρόσθεσε: «Δουλεύω σε αυτή τη βιομηχανία σχεδόν όλη μου τη ζωή και δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από εκείνη που σου απονέμουν οι συνάδελφοί σου». Η κόρη του διάσημου ηθοποιού Χένρι Φόντα, λαμβάνοντας αυτό το βραβείο θα βρίσκεται στην 60ή θέση εκείνων που τιμήθηκαν για την εξαιρετική τους προσφορά στο επάγγελμα και την προώθηση των καλύτερων ιδανικών της υποκριτικής τέχνης. Σημειώνεται ότι οι αποδέκτες επιλέγονται από την Εθνική Επιτροπή Τιμητικών Βραβείων του σωματείου SAG-AFTRA.

Σύμφωνα με το Deadline, μέσα σε μία πορεία που μετρά 60 χρόνια στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, κέρδισε δύο Όσκαρ για το «Klute» το 1971 και για το «Coming Home» το 1978, ανάμεσα σε Emmy, BAFTA και επτά Χρυσές Σφαίρες μεταξύ άλλων διακρίσεων. «Η Τζέιν Φόντα είναι μια πρωτοπόρος και εξαιρετικά ταλαντούχα – μια δυναμική προσωπικότητα που έχει διαμορφώσει το τοπίο της ψυχαγωγίας, της ακτιβιστικής δράσης και της κουλτούρας με αδιάκοπο πάθος», ανέφερε η πρόεδρος της SAG-AFTRA Φραν Ντρέσερ (Fran Drescher) σε ανακοίνωσή της. «Η ατρόμητη ειλικρίνειά της αποτέλεσε έμπνευση τόσο σε εμένα όσο και σε πολλούς άλλους στη βιομηχανία μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Η 31η τελετή απονομής των διάσημων βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Φεβρουάριου του 2025, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Netflix.

