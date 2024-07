Σινέντ Ο’ Κόνορ ομοίωμα: Όταν το είδα σοκαρίστηκα, δήλωσε ο αδερφός της

Τον γύρο του Διαδικτύου έκανε τις προηγούμενες ημέρες, βίντεο με τα αποκαλυπτήρια κέρινου ομοιώματος της Σινέντ Ο’ Κόνορ, έναν χρόνο μετά τον θάνατό της. Το Εθνικό Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Plus του Δουβλίνου, παρουσίασε τη φιγούρα της θρυλικής τραγουδίστριας, που ήταν εμπνευσμένη από το βιντεοκλίπ της για το τραγούδι «Nothing Compares 2 U». Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν άρεσε στην οικογένειά της.

Ο αδερφός της, Τζον Ο’ Κόνορ, δήλωσε στο RTÉ ότι «σοκαρίστηκε» όταν το είδε.

Sinéad O’Connor’s brother John has told #Liveline he thought the newly unveiled waxwork of his late sister was ‘hideous’ and like something out of The Thunderbirds.

Paddy Dunning, who oversees the National Wax Museum where the figure was revealed, and who was a personal friend… pic.twitter.com/IcqDTz04Ak

