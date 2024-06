Lady Gaga έγκυος: Φουντώνουν οι φήμες για τη διάσημη τραγουδίστρια

Νέες φωτογραφίες της Lady Gaga που κυκλοφόρησαν από πρόσφατη εμφάνισή της, δείχνουν τη σταρ με φουσκωμένη κοιλιά και τα διεθνή πρακτορεία άρχισαν να κάνουν λόγο για πιθανή εγκυμοσύνη. Η 38χρονη τραγουδίστρια πήγε στον γάμο της αδελφής της, Νάταλι και κατά τη διάρκεια μιας πρόβας, όπως συνηθίζουν στην Αμερική, μέσα από το μαύρο εφαρμοστό φόρεμα που επέλεξε να βάλει, διαγράφεται η φουσκωμένη κοιλιά της. Τις τελευταίες εβδομάδες πριν τον γάμο της αδερφής της, η τραγουδίστρια κρατούσε χαμηλό προφίλ και δεν είχε κάνει καμία δημόσια εμφάνιση με τον 46χρονο σύντροφό της, Μάικλ Πολάνσκι.

VIDEO: Lady Gaga on the red carpet at The Chromatica Ball Premiere in Los Angeles. pic.twitter.com/PbtTUGBodz

— Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) May 24, 2024