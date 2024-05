Met Gala: Μοντέλο απολύθηκε επειδή επισκίασε την Κάιλι Τζένερ

Ένα μοντέλο από την Ιταλία ισχυρίζεται ότι απολύθηκε από το Met Gala του 2024, αφού επισκίασε την Κάιλι Τζένερ στην περσινή τελετή. Ο Eugenio Casnighi κατέφυγε στο TikTok για να εξηγήσει ότι δεν θα εργάζεται πλέον στην εκδήλωση μόδας, η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, αφού έγινε viral την προηγούμενη χρονιά λόγω της εμφάνισής του. «Μόλις απολύθηκα από το Met Gala», είπε ο 26χρονος πριν εμφανίσει αρκετές φωτογραφίες μαζί με την σταρ των «Kardashians». «Με θυμάστε;».

Ο Casnighi, ο οποίος εργαζόταν για το Met Gala τα τελευταία δύο χρόνια, ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει για τη viral στιγμή του επειδή είχε υπογράψει συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Όμως, αυτό άλλαξε εφόσον τον απέλυσαν και πλέον δεν εργάζεται για τη διοργάνωση του γκαλά.

«Αρκετά αστείο… με απέλυσαν, οπότε μπορώ να λέω ό, τι θέλω τώρα», είπε το μοντέλο, υποστηρίζοντας ότι μόλις την Παρασκευή έλαβε την ειδοποίηση. «Με απέλυσαν επειδή έγινα viral πέρυσι». «Οπότε ουσιαστικά είπαν: “Τράβηξες όλη την προσοχή και το έκανες όλο για τον εαυτό σου, οπότε δεν μπορούμε να σε έχουμε να δουλεύεις εκεί πια. Λυπόμαστε”».

