Ιράν εκρήξεις – Σουλεϊμανί: Διπλή βομβιστική επίθεση

Ξεπέρασε τους 100 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός μετά τις εκρήξεις στην τελετή για τα τέσσερα χρόνια από τη δολοφονία του κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί. Τουλάχιστον 103 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 170 τραυματίστηκαν μετά τις δύο εκρήξεις που συγκλόνισαν την τελετή που γινόταν για τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τη δολοφονία του Σουλεϊμανί, το 2020. Την πρώτη έκρηξη ακολούθησε γρήγορα μια δεύτερη κοντά σε ένα νεκροταφείο στη νοτιοανατολική πόλη Κέρμαν, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για να τιμήσουν τον στρατιωτικό ηγέτη του Ιράν. Οι Αρχές του Ιράν μιλούν για «τρομοκρατική επίθεση», ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης για τις εκρήξεις.

Βίντεο έδειχνε σύννεφα καπνού να υψώνονται στον ουρανό, καθώς χιλιάδες άνθρωποι που περπατούσαν προς το νεκροταφείο ούρλιαζαν από τρόμο. Το πλήθος εθεάθη να τρέχει μακριά μετά τις δύο εκρήξεις που έπληξαν το Κέρμαν. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για την επέτειο της δολοφονίας του αδίστακτου διοικητή, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο τζαμί Σαχέμπ Αλ Τζαμάν.

BREAKING: 2 BAGS WITH REMOTE BOMBS EXPLODE IN IRAN

Kerman's Assistant Governor:

"Explosions near Qassem Soleimani's shrine in Iran were terrorist acts."

