Πανεπιστήμιο Κολούμπια επεισόδια: Η αστυνομία εκκένωσε την κατάληψη

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επενέβη το βράδυ της Τρίτης (τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, όπου διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων είχαν κλειστεί στο κτίριο. Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο με τους αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό. Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν κατόπιν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών. Καταλήψεις, ακυρώσεις μαθημάτων, ταραχές και συνθήματα συνθέτουν το σκηνικό σε περισσότερα από 30 πανεπιστήμια των ΗΠΑ, καθώς το φοιτητικό κύμα υποστήριξης της Παλαιστίνης έχει αποσυντονίσει την ακαδημαϊκή διαδικασία ακόμη και σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της «Ivy League», με τις παρενέργειες των νεανικών κινητοποιήσεων να εκβάλλουν στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Εν μέσω μιας νέας, εσωτερικής κρίσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν καταδίκασε χθες το «θηριώδες κύμα αντισημιτισμού», το οποίο, όπως είπε, αντιμετωπίζουν πολλοί Εβραίοι Αμερικανοί, μιλώντας στα πλαίσια του Μήνα της Εβραϊκής Κληρονομιάς κι ενώ περισσότερα από 1.100 άτομα έχουν συλληφθεί σε 30 αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις. «Εδώ στο σπίτι, πάρα πολλοί Εβραίοι ζουν με βαθύ πόνο και φόβο από το άγριο κύμα του αντισημιτισμού – στις κοινότητές μας, στα σχολεία, τους χώρους λατρείας και τα κολέγια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τόνισε ο Τζο Μπάιντεν σε σχετική δήλωσή του, προσθέτοντας πως «είναι κοινή μας ηθική ευθύνη να αντισταθούμε με δύναμη στον αντισημιτισμό και να καταστήσουμε σαφές ότι το μίσος δεν μπορεί να έχει ασφαλές λιμάνι στην Αμερική».

