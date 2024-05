Συντριβή μαχητικού ΗΠΑ: Σώος ο πιλότος

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης (30/4) στο εθνικό πάρκο «White Sands», σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές της χώρας. Όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, ο χειριστής του αεροσκάφους έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του πριν τη συντριβή. Ο πιλότος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε εξετάσεις. «Όλοι όσοι δεν ανήκουν στο προσωπικό αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων πρέπει να αποφύγουν τη ζώνη, ώστε να μην υποστούν ενδεχόμενη έκθεση σε χημικές ουσίες στο αεροσκάφος» τόνισε η διοίκηση της βάσης.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ άρχισε να διενεργείται έρευνα για το ατύχημα. Να σημειωθεί πως, ο τόπος στον οποίο σημειώθηκε το ατύχημα προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και επισκέπτριες κάθε χρόνο και από τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος.

An American F-16 Fighter Jet CRASHED in the Holloman Air Force Base, New Mexico

The pilot ejected and is recovering well

The Jet is destroyed

This video is NOT of this event, it is of an F-16 Crash in Pakistan, to help you understand

