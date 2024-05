3ο This is Athens – City Festival Δήμος Αθηναίων: Η μεγάλη ανοιξιάτικη γιορτή – Πάνω από 250 εκδηλώσεις

3ο This is Athens – City Festival Δήμος Αθηναίων: Το 3ο This is Athens – City Festival θα διαρκέσει από 1 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2024.

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) και υποδέχεται την Πρωτομαγιά στην Αθήνα με ένα πρωτότυπο πικ-νικ, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, ανοίγοντας την αυλαία του 3ου This is Athens – City Festival, του μεγαλύτερου ανοιξιάτικου Φεστιβάλ της πόλης. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, να ζήσουν την εμπειρία ενός αστικού πικ-νικ με ζωντανή μουσική από DJs – παραγωγούς των HiT 88.9, En Lefko 87.7 και RED 96.3, συμμετέχοντας παράλληλα, σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, kite shows, μουσικοθεατρικές παραστάσεις και προβολές. Το 3ο This is Athens – City Festival θα διαρκέσει από 1 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2024. Οι περισσότερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από την Μ. Τετάρτη 1η Μαΐου μέχρι και την Τετάρτη 8 Μαΐου, είναι εμπνευσμένες από την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Το This is Athens – City Festival είναι η μεγάλη ανοιξιάτικη γιορτή της Αθήνας. Με περισσότερες από 250 εκδηλώσεις φέτος -πιο δυναμικό από ποτέ- το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων “απλώνεται” για πρώτη φορά σε όλες τις γειτονιές και στις επτά δημοτικές κοινότητες. Ευχαριστούμε όλους τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας να δώσουν “πνοή” σε αυτήν τη γιορτή. Καλούμε τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, κάθε ηλικίας, να έρθουν στις εκδηλώσεις και να ζήσουν την εμπειρία μιας πρωτότυπης αστικής γιορτής που σχεδιάστηκε με κάθε λεπτομέρεια για να αναδείξει τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της πόλης». Ένα πρόγραμμα για όλους Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) Ιωάννης Γεώργιζας, ανέφερε: «Διαμορφώσαμε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες και σε όλους: Μία σειρά από πρωτότυπες δράσεις ψυχαγωγίας, εντυπωσιακές εκθέσεις, υπαίθριες εκδηλώσεις και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες που θα δώσουν μία ανοιξιάτικη νότα στην καθημερινότητα των Αθηναίων. Σας περιμένουμε!» Επτά εκδηλώσεις που ξεχωρίζουν από 2 έως 8 Μαΐου: – De Profundis, στην Αρχαία Αγορά (2/5): Το σύνολο εγχόρδων De Profundis παρουσιάζει τον μεσαιωνικό ύμνο Stabat Mater (Dolorosa) – Η Μητέρα στεκόταν (Τεθλιμένη), έναν από τους ελάχιστους διασωθέντες θρησκευτικούς ύμνους εκείνης της περιόδου, που έχει εμπνεύσει πολλούς συνθέτες σε διαφορετικές εποχές. Πρόκειται για ύμνο μνημονευτικό του ψυχικού πόνου της Παναγίας κατά την Εβδομάδα των Παθών, καθώς θρηνεί τον Ιησού κάτω από τον Σταυρό. – Στην αγκαλιά του Κάστρου: Ανασυνθέτοντας το αποσπασματικό οικιστικό «μωσαϊκό» της βυζαντινής Αθήνας (2/5): Με αφετηρία τον ανδριάντα του Στρατηγού Μακρυγιάννη, η αρχαιολόγος Λίλα Πατσιάδου ξεναγεί ανήμερα τη Μ. Πέμπτη, τους συμμετέχοντες σε ένα πανέμορφο βυζαντινό «μωσαϊκό» που διαπνέεται από το φυσικό περιβάλλον, τα μισογκρεμισμένα αρχαία Τείχη, τα Μνημεία και τα ερείπια της αρχαιότητας, τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με την Παναγιά Αθηνιώτισσα και τις γειτονιές της με τους βυζαντινούς ναούς. – Σινε-αστυ-γραφία, στην Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλ. Σούτσου (2/5): Μια κινηματογραφική ματιά στη ζωή της πόλης κατά τις δεκαετίες του ’50, ’60 και ’70. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενθαρρύνει τη συνομιλία των παιδιών (ηλικίας 6-12 ετών) με τις εικαστικές τέχνες και τον κινηματογράφο, ως διαφορετικά και ταυτόχρονα «συνομιλούντα» πεδία του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού. – Το ταξίδι της καντάδας, από τα Επτάνησα… στην Αθήνα, ένας μουσικός περίπατος με καντάδες, στα στενά της Πλάκας (6/5): Το μουσικό συγκρότημα των σύγχρονων τροβαδούρων, αδελφών Καραβιώτη θα περιηγηθεί στα σοκάκια της Πλάκας, παρουσιάζοντας ένα ξεχωριστό μουσικό δρώμενο με εμβληματικές καντάδες. – Μέντα live με τη Νίνα Μαζάνη, στο Θησείο (7/5): Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα Νίνα Μαζάνη, τραγουδά και χορεύει στον πεζόδρομο (απέναντι από την έξοδο του ηλεκτρικού σταθμού του Θησείου), συμμετέχοντας σε μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη ενέργεια που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μέντα 88 FM. – Seeds live (συναυλία τζαζ), στην ταράτσα του Μουσείου Κανελλοπούλου (8/5): Τα αδέλφια Μιχάλης και Χρήστος Καλκάνης ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε ένα δυναμικό live στο οποίο συνυπάρχουν τα ακουστικά ηχοχρώματα του κοντραμπάσου, του κλαρινέτου και του πιάνου με τους ηλεκτρονικούς ήχους. – Chórεs Live, στη Στοά Αττάλου (8/5): Το γυναικείο φωνητικό σύνολο Chórεs, σε καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαρίνας Σάττι, παρουσιάζει ένα δυναμικό πολυφωνικό πρόγραμμα, στο οποίο περίφημες χορωδιακές διασκευές παραδοσιακών μελωδιών, από όλα τα σημεία του ελληνισμού, συμπλέκονται με νέες μεταγραφές δημοτικών τραγουδιών, προορισμένες ειδικά για το σχήμα, από διακεκριμένους σύγχρονους συνθέτες. Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, στην ηλεκτρονική σελίδα του This is Athens – City Festival: https://cityfestival.thisisathens.org/.