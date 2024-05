Γυναικοκτονία Καζακστάν: Πρώην υπουργός ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του

Τις φρικτές τελευταίες στιγμές που βίωσε η σύζυγος ενός πρώην υπουργού στο Καζακστάν προτού υποκύψει στα τραύματα που της προκάλεσε ο ίδιος αποτυπώνει βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάστηκε στη δίκη του. Το σοκαριστικό υλικό δείχνει την 31χρονη Σαλτανάτ Νουκένοβα να ξυλοκοπείται άγρια από τον 43χρονο Κιαντούκ Μπισιμπάγιεφ, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών της χώρας από τον Μάιο του 2016 μέχρι το τέλος της ίδιας χρονιάς. Σύμφωνα με την Daily Mail, η δίκη του Μπισιμπάγιεφ είναι η πρώτη δίκη για υπόθεση δολοφονίας στη χώρα που μεταδίδεται online, αφού ο τραγικός θάνατος της 31χρονης προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην πρώην Σοβιετική δημοκρατία, με χιλιάδες κόσμου να υπογράφουν αιτήσεις για αυστηροποίηση των ποινών ενδοοικογενειακής βίας. Ο Μπισιμπάγιεφ, που αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 20 ετών, είχε ισχυριστεί αρχικά στο δικαστήριο ότι η σύζυγός του πέθανε από τραύματα που προκάλεσε η ίδια στον εαυτό της στις 9 Νοεμβρίου της περασμένης χρονιάς. Ωστόσο το υλικό που κατέγραψαν κάμερες σε ένα εστιατόριο που ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο διαψεύδει τους ισχυρισμούς του, αφού τον δείχνει να γρονθοκοπεί και να κλωτσάει ανελέητα τη γυναίκα σε διάστημα δύο ωρών, πριν τον θάνατό της.

let me enlighten you guys

Saltanat Nukenova was brutally k illed by her husband Kuandyk Bishimbayev, who is Kazakhstan’s former Minister of Economics, on November 9, 2023.

Everything took place at the restaurant “BAU” in Astana, whose owner is Bishimbayev’s brother. + pic.twitter.com/IFnXtIJXRN

— yasm (@jinsiknyom) April 4, 2024