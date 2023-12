Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Σοβαρεύει η σχέση τους

Η σχέση της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι φαίνεται πως είναι πιο σοβαρή από ό,τι πίστευε το κοινό στην αρχή. Το ζευγάρι μπορεί να βγαίνει μόλις λίγους μήνες, όμως ήδη συζητούν για ένα κοινό μέλλον, όπως αποκάλυψε και άτομο από το περιβάλλον του. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο US Weekly, οι δυο τους προσπαθούν να περνούν μαζί όσο περισσότερο χρόνο μπορούν, ενώ φροντίζουν να επικεντρώνονται στη σχέση τους και το μέλλον τους.

«Τα προγράμματά τους είναι απίστευτα φορτωμένα, αλλά βρίσκουν πάντα χρόνο ο ένας για τον άλλο. Όταν δεν μπορούν να είναι μαζί, στέλνουν συνεχώς μηνύματα, τηλεφωνιούνται και μιλούν στο FaceTime», αναφέρει η πηγή. Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η σχέση της Τέιλορ με τον Τράβις δεν μοιάζει με τίποτα που έχει ξαναζήσει προηγουμένως. Σοβαρεύτηκαν αρκετά γρήγορα και είναι περήφανη που η σχέση τους έκανε τέτοιο άλμα». Όπως ανέφερε παρακάτω, το ζευγάρι κάνει ήδη σχέδια για το μέλλον του, παρά το λίγο χρονικό διάστημα που είναι μαζί. «Κάνουν συνέχεια συζητήσεις για το μέλλον. Βαθιές συζητήσεις», ανέφερε.

