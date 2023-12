Τέιλορ Σουίφτ Παλαιστίνη: Άνοιξε μέτωπα η σταρ

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η στήριξη που έδειξε η Τέιλορ Σουίφτ στον λαό της Παλαιστίνης. Η τραγουδίστρια βρέθηκε μαζί με τη Σελένα Γκόμεζ και την Κάρα Ντελεβίν σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, που διοργανώθηκε στο Μπρούκλιν από τον Αιγύπτιο κωμικό Ράμι Γιούσεφ, για να συγκεντρωθούν χρήματα, τα οποία θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στην American Near East Refugee Aid. Η εν λόγω φιλανθρωπική οργάνωση ξεκίνησε το έργο της το 1968 και δηλώνει πως δεν έχει καμία πολιτική ή θρησκευτική σχέση με την Παλαιστίνη ή άλλα κράτη. Όπως αναφέρουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους, στόχος είναι να «συγκεντρωθούν πόροι για άμεση βοήθεια έκτακτης ανάγκης, αλλά και για τους οργανισμούς υγείας, εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης».

Egyptian-American comedian Ramy Youssef announced 100 per cent of proceeds from 12 upcoming shows will go directly to Gaza relief.

His Brooklyn show was attended by celebrities including Taylor Swift, who is now facing boycott calls for attending the Gaza fundraiser.#news… pic.twitter.com/UxxWYBF4jD

— Islam Channel (@Islamchannel) December 13, 2023