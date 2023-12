Ντούα Λίπα – Γαβράς χωρισμός: “Η τραγουδίστρια αποφάσισε ότι επιθυμεί να επικεντρωθεί στην καριέρα της”

Η Ντούα Λίπα φέρεται να χώρισε από τον σύντροφό της, Ρομέν Γαβράς, μετά από ένα θυελλώδες οκτάμηνο ειδύλλιο. Η ποπ σταρ είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά με τον Γάλλο σκηνοθέτη τον Μάρτιο, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν να επιστρέφουν μαζί στο σπίτι από σόου της εβδομάδας μόδας Saint Laurent στο Παρίσι. Το επίσημο ντεμπούτο τους, ωστόσο, έκαναν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών δύο μήνες αργότερα, τον Μάιο. Παρόλα αυτά, το ζευγάρι φέρεται τώρα να έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια αποφάσισε ότι επιθυμεί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μουσική της αυτή τη στιγμή ενόψει της κυκλοφορίας του τρίτου της άλμπουμ. Μετά το τελευταίο της single «Houdini» που κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, η 28χρονη σταρ χώρισε από τον 42χρονο Γάλλο.

Dua Lipa, 28, ‘SPLITS from boyfriend Romain Gavras, 42, to focus on her music’ after whirlwind romance https://t.co/S3oUWcpW2S pic.twitter.com/pf1Y0fi7D3

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 3, 2023