Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι σχέση: Πώς ξεκίνησε το ειδύλλιο του πολυσυζητημένου ζευγαριού

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι είναι το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι της ξένης σόουμπιζ αυτό το διάστημα, με την ποπ σταρ να απολαμβάνει τον αθλητή στους αγώνες του με τους Kansas City Chief. Ο Κέλσι έκανε μια σπάνια αναφορά στη σχέση τους, μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Wall Street Journal Μagazine. Ο ίδιος αποκάλυψε, πως υπήρχαν άτομα στο περιβάλλον της ποπ σταρ που προσπαθούσαν να την κάνουν να του δώσει λίγη σημασία, όταν πήγε να την απολαύσει στο Eras Τοur. «Υπήρχαν σίγουρα γνωστοί της που με ήξεραν και της είπαν “το ήξερες ότι θα ερχόταν κι αυτός;”» είπε ο Κέλσι. Παραδέχτηκε ακόμη, ότι εκείνος της ζητούσε επίμονα να ανταλλάξουν και τηλέφωνα. Ο 34χρονος, δεν γνώριζε ποιος ακριβώς τους έκανε τελικά το «προξενιό», αλλά συνειδητοποίησε ότι οι πιθανότητές του είχαν αλλάξει όταν μια μέρα κοίταξε το κινητό του και είδε ένα μήνυμα. Του είχε στείλει η Τέιλορ Σουίφτ.

Ο Κέλσι δήλωσε ακόμη, ότι: «Στάθηκα αρκετά τυχερός ώστε να κάνω [τη Σουίφτ] να με προσεγγίσει» και πρόσθεσε: «Πιθανότατα θα με μισήσει που το λέω αυτό, αλλά, όταν ήρθε στο Arrowhead, της έδωσαν τα μεγάλα αποδυτήρια ως καμαρίνι και τα μικρά ξαδέρφια της έβγαζαν φωτογραφίες, μπροστά από το ντουλάπι μου». Αν και υπήρχε η φήμη ότι το πρώτο ραντεβού τους ήταν στο πρώτο παιχνίδι των Kansas City Chiefs τον Σεπτέμβριο, ο αθλητής επιβεβαίωσε ότι είχαν ήδη πάει για δείπνο πιο πριν. «Όταν τη συνάντησα στη Νέα Υόρκη, είχαμε ήδη μιλήσει, οπότε ήξερα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ωραίο δείπνο και μια συζήτηση, και ό,τι προκύψει από εκεί και πέρα» είπε ο σύντροφος της Τέιλορ Σουίφτ.

‘Lucky’ Travis Kelce details how Taylor Swift romance began: She’ll ‘hate me for saying this’ https://t.co/Zy2XzBKuQi pic.twitter.com/n4yRStvVcp

— Page Six (@PageSix) November 21, 2023