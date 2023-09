Αντζελίνα Τζολί για την οικογένειά της μετά το διαζύγιο με τον Μπραντ Πιτ: «Ακόμα βρίσκουμε τα πατήματά μας»

Η Αντζελίνα Τζολί έδωσε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, στην οποία δεν δίστασε να αναφερθεί ακόμα και στις πιο σκοτεινές πτυχές της ζωής της. Η Χολιγουντιανή σταρ μίλησε στη Vogue και αναφέρθηκε στο ταραχώδες διαζύγιό της με τον Μπραντ Πιτ, καθώς και όσα ακολούθησαν μετά από αυτό. «Ήμουν 26, όταν έγινα μητέρα. Άλλαξε όλη μου η ζωή. Το να έχω παιδια ήταν αυτό που με έσωσε και με έμαθε να βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο», δήλωσε αρχικά. Όπως εξήγησε στη συνέχεια, αν δεν ήταν τα παιδιά της, ίσως να είχαν αλλάξει πολλά για εκείνη, ειδικά μετά το διαζύγιο από τον επί 12 χρόνια αγαπημένο της, Μπραντ Πιτ.

Angelina Jolie admits that becoming a mom ‘SAVED her’ from ‘going under’ to a ‘much darker’ place as she opens up about life as a ‘single mother’ in wake of Brad Pitt divorce – while STUNNING in graffiti dress on cover of Vogue https://t.co/S4Oki2twgx

