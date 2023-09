Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κελς σχέση: Το νέο ειδύλλιο επιβεβαίωσε ο αδελφός του αθλητή

Η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται ότι έχει νέο σύντροφο. Φήμες κυκλοφορούσαν τον τελευταίο καιρό που ήθελαν τη διάσημη τραγουδίστρια να βγαίνει με τον σταρ του NFL, Τράβις Κελς. Ο αδελφός του Τράβις, Τζέισον Κελς, επιβεβαίωσε τελικά τη σχέση. «Είναι δύσκολο να απαντήσω γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει με την ερωτική ζωή του Tράβις», δήλωσε ο Τζέισον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στον ραδιοφωνικό σταθμό 94WIP, όταν ρωτήθηκε για τις ερωτικές φήμες μεταξύ του Τράβις και της τραγουδίστριας.

