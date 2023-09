Λεονάρντο Ντι Κάπριο σχέση: Το φιλί του 48χρονου ηθοποιού με την 25χρονη φίλη του

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο εθεάθη να ανταλλάσσει φιλιά πάθους με τη Βιτόρια Τσερέτι κατά τη διάρκεια ενός νυχτερινού πάρτι σε κλαμπ στην Ίμπιζα της Ισπανίας. Σε βίντεο φαίνεται το 25χρονο μοντέλο να φιλιέται με τον 48χρονο ηθοποιού του οποίου η πλάτη είναι ακουμπισμένη στον τοίχο γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα της 9ης Αυγούστου.

Watch Leonardo DiCaprio, 48, and model Vittoria Ceretti, 25, make out in late-night Ibiza club romp https://t.co/vLZ76Yhe9p via @pagesix EWWWWWWW!!!

— desousam (@desousam2) September 6, 2023