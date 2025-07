Καύσωνας Ευρώπη: Σπάνε ρεκόρ οι υψηλές θερμοκρασίες

Σοβαρό κύμα καύσωνα πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, σπάζοντας ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας. Σε πολλές περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 45°C, ενώ οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για περαιτέρω κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες. Η κατάσταση είναι ενδεικτική της επιτάχυνσης της κλιματικής αλλαγής, με ορατές πλέον συνέπειες από την Πορτογαλία και την Ισπανία μέχρι τη Γαλλία, την Ιταλία και τα Βαλκάνια. Οι κάτοικοι καλούνται να αντιμετωπίσουν συνθήκες ασυνήθιστα υψηλής θερμοκρασίας, επικίνδυνες τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το φυσικό περιβάλλον. Οκτώ διαμερίσματα στη Γαλλία, περιλαμβανομένου και του Παρισιού, τέθηκαν σε «κόκκινο συναγερμό», το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι Αρχές έχουν ήδη λάβει μέτρα περιορισμού δραστηριοτήτων και ενίσχυσης της προστασίας των πολιτών, ιδίως των ευάλωτων ομάδων.

Στην Ιταλία, ένας 47χρονος εργολάβος έχασε τη ζωή του ενώ δούλευε σε εργοτάξιο έξω από την Μπολόνια, αποτελώντας το πρώτο θύμα του φετινού καύσωνα στη χώρα. Στην Πορτογαλία, η θερμοκρασία άγγιξε τους 46,6°C, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ, ενώ στην Ισπανία καταγράφηκαν τιμές έως και 46°C, καθιστώντας τον φετινό Ιούνιο έναν από τους θερμότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στην περιοχή. Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι αυτές οι θερμοκρασίες δεν αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά είναι ενδεικτικές της ευρύτερης κλιματικής μεταβολής. Ταυτόχρονα, οι θερμοκρασίες στη Μεσόγειο προκαλούν θαλάσσιους θερμικούς κυματισμούς, επιτείνοντας τη ζέστη στη στεριά και δυσκολεύοντας τη νυχτερινή ψύξη της ατμόσφαιρας.

Temperatures soared in Europe with people in Portugal, Spain and Italy buying fans and downing cool drinks to cope with the heat https://t.co/JnpMY0Nx9B pic.twitter.com/SmCOEKTPD6

— Reuters (@Reuters) June 30, 2025