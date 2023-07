Λονδίνο αυτοκίνητο έπεσε σε σχολείο: Πληροφορίες για έναν νεκρό και 17 τραυματίες

Ανεβαίνει ο αριθμός των τραυματιών μετά την εισβολή ΙΧ σε δημοτικό σχολείο στο Γουίμπλεντον έξω από το Λονδίνο. Φόβοι και για νεκρό. Σύμφωνα με την Evening Standard, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται πλέον σε 17, ενώ υπάρχει δυστυχώς και ένας νεκρός. Παράλληλα, ο βρετανικός ιστότοπος αναφέρει πως οι 9 εξ αυτών είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως αναφέρουν οι Αρχές, πρόκειται για μια γυναίκα οδηγό η οποία για κάποιον λόγο έχασε τον έλεγχο του οχήματός της -ενός πολυτελούς Land Rover- και έπεσε στον τοίχο του σχολείου, στο οποίο γινόταν η εκδήλωση για την αποφοίτηση των παιδιών. Πιθανολογείται ότι η γυναίκα αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας και εισέβαλε στο δημοτικό σχολείο θηλέων. Οι μαθήτριες του προπαρασκευαστικού σχολείου, ηλικίας 4 έως 11 ετών, που καταβάλλουν δίδακτρα που ξεπερνούν ετησίως τις 16.000 λίρες, γιόρταζαν στον ίδιο χώρο όπου έπεσε το 4×4 την αποφοίτησή τους, καθώς ήταν η τελευταία μέρα της σχολικής τους χρονιάς…

Wimbledon: One dead and 17 injured after car crashes into The Study Prep School pic.twitter.com/UeV7kgk6ss

— Evening Standard (@EveningStandard) July 6, 2023