Στέψη Καρόλου πρόγραμμα: Το σκηνικό της τελετής

Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αναμένεται να παρακολουθήσουν αύριο την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου -μια τελετή που συνδυάζει το θρησκευτικό κομμάτι με παραδόσεις χιλιετίας και λαμπρότητα. Η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Αββαείο του Γουέστμινστερ και ο βασιλιάς, ο οποίος θα στεφθεί μαζί με τη σύζυγό του Καμίλα, θα γίνει ο 40ός βασιλεύων μονάρχης που στέφεται εκεί από το 1066. Όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, η μεγαλοπρεπής αυτή ημέρα θα περιλαμβάνει έθιμα που χρονολογούνται πάνω από 1.000 χρόνια πίσω. Δείτε πώς θα εξελιχθεί η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου.

👑 Tomorrow’s Coronation Service will take place in the ‘Coronation Theatre’ at the heart of Westminster Abbey.

Here are the key elements of the stage for the first coronation in almost 70 years. pic.twitter.com/wmX5znirET

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023