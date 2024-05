Αλγερία απαγωγή: 45χρονος βρέθηκε μετά από 27 χρόνια

Ένας άνδρας, του οποίου η τύχη αγνοείτο από το 1998 στην Αλγερία, εντοπίστηκε ζωντανός στο υπόγειο του απαγωγέα του, σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από το σπίτι της οικογένειάς του. Τα ίχνη του Ομάρ Μπιν Ομράν, ενός από τα εννιά παιδιά της οικογένειάς του, είχαν χαθεί στην πόλη Τζέλφα της Αλγερίας πριν από 27 χρόνια. Συγγενείς του θεωρούσαν ότι ο 17χρονος τότε έφηβος είχε σκοτωθεί στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων της Αλγερίας και ομάδων ισλαμιστών ανταρτών που μαινόταν επί δέκα χρόνια. Αλλά ο 45χρονος σήμερα άνδρας βρέθηκε την περασμένη Κυριακή στο γεμάτο άχυρα υπόγειο, κάτω από μια στάνη, όπου τον κρατούσε φυλακισμένο ο απαγωγέας του, όπως φαίνεται και σε βίντεο από την απελευθέρωσή του. Ο απαγωγέας του, ένας δημόσιος υπάλληλος ηλικίας 61 ετών, που ζούσε μόνος του – αν και αλγερινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι συχνά τον έβλεπαν γείτονες να μεταφέρει στο σπίτι τρόφιμα για δύο άτομα – , συνελήφθη.

Η αστυνομία έφθασε στα ίχνη του απαγωγέα όταν ο αδελφός του σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον «κάρφωσε» ότι ενεχόταν στην απαγωγή επειδή είχαν κληρονομικές διαφορές. Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 61χρονου αστυνομικοί βρήκαν τον κρατούμενο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο απαγωγέας θα δικαστεί για το «ειδεχθές έγκλημά του», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, αλλά και για το φόνο του σκύλου του κρατούμενού του, που τριγύριζε το σπίτι του επί ένα μήνα μετά την εξαφάνιση του Ομάρ, όπως μεταδίδουν αλγερινά ΜΜΕ.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family’s home in a neighbor’s cellar.

Insane.

Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.

A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 15, 2024