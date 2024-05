Πρωθυπουργός Σλοβακίας απόπειρα: Σε ΜΕΘ νοσηλεύεται ο Ρόμπερτ Φίτσο

Η κατάσταση της υγείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο είναι σήμερα σταθερή αλλά παραμένει «πολύ σοβαρή», δήλωσε αξιωματούχος νοσοκομείου, μετά τον χθεσινό του τραυματισμό του με σφαίρες σε μια απόπειρα δολοφονίας που αποκάλυψε τον βαθύ πολιτικό διχασμό στη χώρα. Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σήμερα θα συγκληθεί το συμβούλιο κρατικής ασφάλειας ενώ το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει από τις 11.00 (τοπική ώρα, 12.00 ώρα Ελλάδας). Η Μίριαμ Λαπουνίκοβα, διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου F.D. Roosevelt στη Μπάνσκα Μπίστριτσα όπου εισήχθη ο Φίτσο, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός υποβλήθηκε σε πεντάωρη χειρουργική επέμβαση, με δύο ομάδες να προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από τα πυρά.

«Σε αυτή τη φάση η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί αλλά είναι πραγματικά πολύ σοβαρή, θα είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας», δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ρόμπερτ Κάλινακ δήλωσε ότι οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του Φίτσο κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για να διασφαλίσουν την περαιτέρω βελτίωσή της. «Δυστυχώς η κατάσταση συνεχίζει να είναι πολύ σοβαρή λόγω της πολυπλοκότητας των τραυμάτων αλλά όλοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση», δήλωσε ο Κάλινακ.

