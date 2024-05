Γάζα πόλεμος εξελίξεις: Πάνω από 600.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Ράφα αναζητώντας καταφύγιο

Απευθείας τηλεοπτική μετάδοση του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, πραγματοποιήθηκε εχθές, Τετάρτη 15 Μαΐου, την ημέρα της 76η επετείου από την Νάκμπα, όπως ονομάζουν οι Παλαιστίνιοι την εκρίζωση του αραβικού πληθυσμού από τα εδάφη τους, λόγω της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ το 1948. Ο Ισμαήλ Χανίγια τόνισε πως η Χαμάς που διατηρεί τον έλεγχο του Παλαιστινιακού χώρου «θα μείνει και μαζί με τις υπόλοιπες παρατάξεις θα πάρει αποφάσεις για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας». Την ίδια ώρα πάνω από 600.000 άνθρωποι βρίσκονται σε αναζήτηση νέου καταφυγίου στη Γάζα, ύστερα από τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, στη Ράφα.

Ο Ισμαήλ Χανίγια πρόσθεσε ότι το μέλλον των έμμεσων διαπραγματεύσεων για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός είναι αβέβαιο, διότι το Ισραήλ «επιμένει να κατέχει το σημείο διέλευσης της Ράφας και να επεκτείνει την επίθεσή του» στον παλαιστινιακό θύλακο. Μεγάλο μέρος των κατοίκων της περιοχής, που απειλούνται από λιμό και έχουν ήδη επανειλημμένα εκτοπιστεί βίαια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς, έχει πάρει για ακόμα μια φορά τους δρόμους σε αναζήτηση καταφυγίου, παρότι «δεν υπάρχει ασφαλής τοποθεσία στη Γάζα», όπως διαπιστώνει ο ΟΗΕ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει να δηλώνει μήνες τώρα αποφασισμένος να διατάξει ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, όπου έχουν κρυφτεί κατ’ αυτόν τα «τελευταία» τάγματα του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς.

Πάνω από 35.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των συρράξεων στις 7 Οκτωβρίου ενώ ο αριθμός των θυμάτων από τη μεριά του Ισραήλ ξεπερνά τα χίλια άτομα. Τις προηγούμενες ημέρες οι αεροπορικές επιθέσεις είχαν επικεντρωθεί στη Ράφα, στο νοτιότερο τμήμα της Γάζας, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο όπου είχαν βρει καταφύγιο εκατομμύρια εκτοπισμένοι του πολέμου. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς, πλήγματα του πυροβολικού και μάχες στη Ράφα, στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια (βόρεια) και στη Ζαϊτούν, προάστιο της πόλης της Γάζας. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως εκτυλίσσονται «εντατικές» μάχες εκεί, διαβεβαιώνοντας πως σκότωσαν «μεγάλο αριθμό τρομοκρατών».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει να δηλώνει μήνες τώρα αποφασισμένος να διατάξει ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, όπου έχουν κρυφτεί κατ’ αυτόν τα «τελευταία» τάγματα του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς. Σε «συγκεκριμένους τομείς» στην ανατολική Ράφα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εναντίον «κέντρου εκπαίδευσης» του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, όπως ανέφεραν ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, το βράδυ της Τετάρτης διεξήχθη εκτεταμένη αεροπορική επίθεση στο Ισραήλ από δυνάμεις της Χεζμπολάχ, ισλαμιστική οργάνωση του Λιβάνου η οποία στηρίζει την Χαμάς. Η επίθεση σημειώθηκε ως απάντηση στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στην Τύρο του Λιβάνου, κατά την οποία σκοτώθηκε διοικητής του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ και πραγματοποιήθηκε με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων το ένα έπληξε ισραηλινή στρατιωτική βάση.

Αν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου λέει πως δεν θέλει να μιλήσει για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας «προτού καταστραφεί η Χαμάς», ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Γιοάβ Γκάλαντ υπογράμμισε πως εναντιώνεται στην ιδέα το Ισραήλ να ασκήσει στρατιωτικό ή πολιτικό «έλεγχο» αφού τερματιστεί ο πόλεμος και πρόσθεσε πως προτιμά παλαιστινιακή εναλλακτική. Εκφράζοντας ανησυχία για την τύχη του άμαχου πληθυσμού, οι ΗΠΑ, όπως και άλλες πρωτεύουσες, τονίζουν πως αντιτίθενται σε μία χερσαία επιχείρηση στην Ράφα, που μετατράπηκε σε απέραντο καταυλισμό εκτοπισμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως» τις επιχειρήσεις στη Ράφα προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπέβαλε σε «σκληρή δοκιμασία» τις διμερείς σχέσεις. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναγνώρισε πως υπάρχει «διαφωνία» με την κυβέρνηση Μπάιντεν για τη Ράφα. «Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», επέμεινε.

Ο κ. Νετανιάχου διαβεβαίωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του απέτρεψαν την «ανθρωπιστική καταστροφή» στη Ράφα, αφού «κάπου μισό εκατομμύριο» Παλαιστίνιοι «απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη ζώνη των μαχών». Την περασμένη εβδομάδα, ο Aμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή περιορισμών στη στρατιωτική βοήθεια που προσφέρεται στο Ισραήλ, τον κυριότερο σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας της ανησυχίας για τον άμαχο πληθυσμό στη Ράφα. Μολαταύτα, η αμερικανική κυβέρνηση ειδοποίησε προχθές Τρίτη το Κογκρέσο ότι θα προχωρήσει στην παράδοση πακέτου στρατιωτικού υλικού αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, που θα περιλαμβάνει ιδίως οβίδες για πυροβόλα αρμάτων μάχης, στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. «76 χρόνια μετά τη Νάκμπα, οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να εκτοπίζονται βίαια. Στη Λωρίδα της Γάζας, 600.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη Ράφα αφού εντατικοποιήθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις», υπογράμμισε από την πλευρά του το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

🚨🇮🇱 Israeli settlers are blocking and performing satanic rituals in front of humanitarian aid trucks going to Gaza pic.twitter.com/iWLLH09Ahh

— The Saviour (@stairwayto3dom) February 5, 2024