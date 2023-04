Κάιλι Τζένερ σχέση: Ζευγάρι με τον Τίμοθι Σαλαμέ;

Οι φήμες που ήθελαν την Κάιλι Τζένερ ζευγάρι με τον Τίμοθι Σαλαμέ σιγά-σιγά, επιβεβαιώνονται. Το μεσημέρι της Πέμπτης, το αυτοκίνητο της διάσημης τηλεπερσόνας και επιχειρηματία εθεάθη έξω από την έπαυλη του ηθοποιού στο Μπέβερλι Χιλς. Το ΤΜΖ μάλιστα, κατάφερε να εξασφαλίσει φωτογραφίες, με το όχημα παρκαρισμένο σε κοινή θέα, έξω από την κατοικία του Σαλαμέ. Η έντονη φημολογία που τους θέλει μαζί ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρόλο που μέχρι στιγμής, κανείς τους δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, το κοινό έχει ήδη πειστεί για το ειδύλλιό τους.

Kylie Jenner's car was spotted at Timothee Chalamet's house amid rumors they are seeing each other. https://t.co/G1slu0CmNh

— TMZ (@TMZ) April 14, 2023