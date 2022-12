Ντι Κάπριο – Χαντίντ χωρισμός: «Τέλος» το ειδύλλιο μεταξύ του ηθοποιού και του μοντέλου

Το ειδύλλιο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο με την Τζίτζι Χαντίντ φαίνεται πως τελείωσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο ηθοποιός εθεάθη σε νυχτερινή έξοδο με νέα σύντροφο, η οποία μάλιστα ανήκει στο… ηλικιακό γκρουπ που προτιμά ο Ντι Κάπριο, δηλαδή αυτό του κάτω των 25 ετών. Ο λόγος για τη Βικτόρια Λάμας, γεννημένη το 1997 και κόρη του γνωστού ηθοποιού Λορέντζo Λάμας. Το -κατά τα φαινόμενα- ζευγάρι έφυγε χωριστά από ένα εστιατόριο στο Χόλυγουντ, πριν μπει μαζί στο αυτοκίνητο Σε χαλαρή διάθεση, με χαμόγελα και αρκετή οικειότητα ανάμεσά τους, Ντι Κάπριο και Λάμας θεωρούνται το νέο ζευγάρι της σόουμπιζ. Ο 48χρονος ηθοποιός φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με τζιν, ένα μαύρο σακάκι και καπέλο του μπέιζμπολ. Όσο για τη Λάμας, εμφανίστηκε με ένα μαύρο κοντό μπλουζάκι και μία ασορτί φαρδιά παντελόνα και ένα μαύρο σακάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, άτομο από το περιβάλλον του Ντι Κάπριο ισχυρίζεται ότι δεν είναι ζευγάρι με την 23χρονη. Παρόλα αυτά, οι κοινές τους φωτογραφίες δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αμφισβήτηση. Η Βικτόρια Λάμας είναι ηθοποιός και μοντέλο με σχεδόν 24. 000 followers στο Instagram, όπου δημοσιεύει συχνά φωτογραφίες από τη δουλειά της και τα ταξίδια με τους φίλους της. Είχε ρόλους σε ταινίες μικρού μήκους όπως «The Last Thing the Earth Said», «Two Niner» και «A Virtuous Role», καθώς και μικρούς ρόλους σε άλλες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες.

Leonardo DiCaprio, 48, has a new girl as he enjoys cozy date with actress Victoria Lamas, 23 https://t.co/3F4Wee8jaE

Οι φήμες για τη σχέση του Λεονάρντο Ντι Κάπριο με το supermodel, Τζίτζι Χαντίντ, άρχισαν να κυκλοφορούν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το ειδύλλιο ανάμεσά τους επιβεβαιώθηκε με μία κοινή τους φωτογραφία σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη. Οι δυο τους μοιράστηκαν το ίδιο τραπέζι και ήταν πολύ κοντά. Πηγή από το φιλικό περιβάλλον του Ντι Κάπριο είχε σχολιάσει στο Entertainment Tonight, ότι το πολυσυζητημένο ζευγάρι ζούσε έναν μεγάλο έρωτα: «Είναι μαζί και δείχνουν πολύ ερωτευμένοι. Τα πράγματα πάνε καλά μεταξύ τους και είναι και οι δύο χαρούμενοι».

Η Μπέλα Χαντίντ να έχει την τάση να «προστατεύει» συχνά και δημόσια την αδερφή της. Το ίδιο άλλωστε, είχε κάνει όταν κυκλοφόρησαν τα πρώτα δημοσιεύματα για τον χωρισμό της Τζίτζι από τον Ζάιν Μάλικ. Όπως όλα δείχνουν όμως, η Μπέλα δεν φαίνεται να εγκρίνει κανέναν για σύντροφο της αδερφής της. Το ίδιο πρόβλημα έχει να αντιμετωπίσει και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Άρθρο της ισπανικής Marca υποστηρίζει πως ο η Μπέλα Χαντίντ θεωρεί πως «η αδερφή της παραείναι καλή για να είναι μαζί του». Και σύμφωνα με τις πρόσφατες φωτογραφίες του Ντι Κάπριο με τη Λάμας, μάλλον δικαιώθηκε.

Bella Hadid allegedly thinks sister Gigi Hadid is ‘too good’ for Leonardo DiCaprio, The Mirror reports:

“The way he leapt to Gigi seemingly without a thought for his previous girlfriend gives Bella the shivers.” pic.twitter.com/1PssgHE3lo

— Pop Base (@PopBase) October 18, 2022