Χένρι Kαβίλ απόλυση: Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός που έχασε το ρόλο του Σούπερμαν

Μετά από μια δεκαετία και πλέον υποδυόμενος τον Σούπερμαν, ο Χένρι Kαβίλ ανακοίνωσε ότι τα αφεντικά των στούντιο, τον απέσυραν από τον εμβληματικό ρόλο. Και ενώ λένε ότι θέλουν απλώς ένα νεότερο μοντέλο, κάποιοι πιστεύουν ότι ο 39χρονος Βρετανός ηθοποιός μπορεί να έχει γίνει πολύ αμφιλεγόμενος και ξεπερασμένος γι’ αυτούς. Μόλις πριν από δύο μήνες ο ηθοποιός ανακοίνωσε τη θριαμβευτική επιστροφή του στο franchise των υπερηρώων, αλλά τώρα αποκάλυψε ότι του ζητήθηκε να αποχωρήσει – προς οργή των θαυμαστών. Σε μια μακροσκελή δήλωση στο Instagram, ο Χένρι Καβίλ, δήλωσε ότι τα νέα αφεντικά των DC Studios, ο Τζέιμς Γκαν και ο Πίτερ Σάφραν, αποφάσισαν ότι δεν αποτελούσε μέρος του «νέου σύμπαντος» τους. «Αφού μου είπαν από το στούντιο να ανακοινώσω την επιστροφή μου τον Οκτώβριο, πριν από την πρόσληψή τους, αυτή η είδηση δεν είναι η πιο εύκολη, αλλά έτσι είναι η ζωή», πρόσθεσε.

Πρόκειται για μια ταπεινωτική ανατροπή για τον ηθοποιό, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε την επιτυχημένη σειρά του Netflix “The Witcher” για να επικεντρωθεί στην επιστροφή του ως Superman. Ο δημόσιος λόγος που δόθηκε για την απόλυσή του είναι ότι ο Gunn και ο Safran -που ανέλαβαν το franchise των κόμικς της DC Studios την 1η Νοεμβρίου- θέλουν έναν νεότερο ηθοποιό, καθώς η νέα τους ταινία θα επικεντρωθεί στην πρώιμη ζωή του ήρωα. Αλλά στο παρασκήνιο γίνεται λόγος ότι ο Χένρι, δεν είναι απλώς μεγάλος σε ηλικία αλλά και ξεπερασμένος. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, οι οπαδοί πιστεύουν ότι έχει αντιμετωπιστεί άδικα. Ένας έγραψε: «Αυτό πραγματικά μπορεί να βλάψει την καριέρα του, μόλις απέρριψε και το Witcher. Θα το έκανε αυτό αν ήξερε ότι δεν θα ερχόταν ο Superman;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Henry Cavill (@henrycavill)

Η πορεία του Χένρι Καβίλ

Ο Χένρι Καβίλ, μεγάλωσε στο Τζέρσεϊ και ασχολήθηκε με την υποκριτική αφού συνάντησε τον Ράσελ Κρόου όταν ήταν μικρός. Από συμπρωταγωνιστής στην ταινία The Tudors στο BBC έφτασε να πρωταγωνιστεί ως Σούπερμαν στην ταινία Man Of Steel του 2013, ενώ τον είχαν προτείνει ακόμη και για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ. Οι 23 εκατομμύρια followers του στο Instagram έπαθαν φρενίτιδα όταν έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη ως Σούπερμαν κατά τη διάρκεια των τίτλων της ταινίας Black Adam του Dwayne Johnson τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια δημοσίευσε ένα βίντεο από την εμφάνιση μαζί με τη λεζάντα: «Ήθελα να το επισημοποιήσω, ότι επέστρεψα ως Σούπερμαν».

Μια εβδομάδα αργότερα, ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι αποχωρεί από τον ρόλο του Geralt στο The Witcher μετά από τρία χρόνια, με τις φήμες να λένε ότι έδωσε τον μανδύα στον Liam Hemsworth για να επικεντρωθεί στην επιστροφή του ως Man of Steel. Έδωσε συνέντευξη λέγοντας πόσο ενθουσιασμένος ήταν που θα υποδυόταν έναν «εξαιρετικά χαρούμενο» Σούπερμαν – μόλις έξι ημέρες πριν ο Gunn και ο Safran ξεκινήσουν ως οι νέοι επικεφαλής της DC Films. Στη δική του ανακοίνωση την Τετάρτη, ο Gunn, ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης που είναι γνωστός για τη σειρά Guardians Of The Galaxy της Marvel, δήλωσε ότι τώρα εργάζονται πάνω σε ένα σενάριο ταινίας «με επίκεντρο ένα παλαιότερο μέρος της ζωής του Superman», στο οποίο δεν θα συμμετέχει ο Cavill.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Henry Cavill (@henrycavill)

Χένρι Καβίλ: Οι δηλώσεις του που συζητήθηκαν

Αν και ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει κακία, όλο αυτό έρχεται μετά από μερικά περίεργα χρόνια όπου βρέθηκε στο στόχαστρο για κάποια σχόλιά του. Το 2018 ισχυρίστηκε ότι το κίνημα #MeToo τον άφησε να φοβάται να βγει ραντεβού με γυναίκες από φόβο μήπως τον πουν «βιαστή».

Συγκεκριμένα, είπε στη συνέντευξη: «Πιστεύω ότι μια γυναίκα πρέπει να τη φλερτάρεις και να την κυνηγάς, αλλά ίσως είμαι παλιομοδίτης. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό αν υπάρχουν ορισμένοι κανόνες. Διότι τότε είναι σαν να λέμε: “Λοιπόν, δεν θέλω να πάω να της μιλήσω, γιατί θα με πουν βιαστή ή κάτι τέτοιο”. Οπότε λες, ‘Ξέχνα το. Θα τηλεφωνήσω σε μια πρώην κοπέλα αντ’ αυτού, και μετά θα επιστρέψω σε μια σχέση, η οποία δεν λειτούργησε ποτέ. Αλλά είναι πολύ πιο ασφαλές από το να ρίξω τον εαυτό μου στη φωτιά της κόλασης, επειδή είμαι κάποιος που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας και αν πάω και φλερτάρω με κάποιον, τότε ποιος ξέρει τι θα συμβεί;».

Μετά από καταιγίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χένρι Καβίλ αναγκάστηκε να εκδώσει μια δήλωση, επιμένοντας ότι «θα συνεχίσει να έχει τις γυναίκες στην υψηλότερη εκτίμηση». Αλλά οι θαυμαστές του λατρεύουν τις “#nofilter συνεντεύξεις” του, συμπεριλαμβανομένης μιας που έδωσε για τον ρόλο του στην ταινία The Tudors, στην οποία πρωταγωνίστησε από το 2007 έως το 2010 μαζί με τον Jonathan Rhys Meyers και τη Natalie Dormer.

Ο ίδιος είπε: «Μια κοπέλα έπρεπε να είναι από πάνω μου, είχε θεαματικό στήθος και δεν είχα αναδιατάξει τα πράγματά μου σε μια ακίνδυνη θέση. Βασικά τρίβεται πάνω μου και, χμ, έγινε λίγο σκληρό». Προσθέτοντας ότι αμέσως «ζήτησε άπειρες συγγνώμες», συνέχισε: «Δεν είναι ωραίο όταν βρίσκεσαι σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον υποκριτικής και κάποιος γίνεται μ*ς, έτσι δεν είναι;».

Η προσωπική ζωή του Χένρι Καβίλ

Αυτή τη στιγμή βγαίνει με μια σταρ του ριάλιτι που έγινε στέλεχος του Χόλιγουντ, η οποία αποκαλύφθηκε ότι είχε βαφτεί μαύρη σε παλιές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Η 33χρονη Natalie Viscuso, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη πέρυσι, αφού οι φωτογραφίες από ένα ταξίδι στη Ναμίμπια το 2008 εμφανίστηκαν ξανά στο διαδίκτυο. Η φασαρία ήταν τέτοια, που ένα ψήφισμα ζήτησε από το Netflix να αποσύρει τον φίλο της από τον ρόλο του στο The Witcher. Ο Henry Cavill είχε προκαλέσει στο παρελθόν με το να βγαίνει με την 19χρονη τότε φοιτήτρια Tara King, την οποία πήγε στην πρεμιέρα του Batman V Superman: Dawn Of Justice στο Λονδίνο το 2016.

💫 Henry Cavill and Natalie Viscuso attend Enola Holmes 2 premiere in New York. pic.twitter.com/vAl6wroOuP — Henry Cavill Updates (@updatesofHC) October 28, 2022

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το χάσμα ηλικίας των 13 ετών, ο Henry δήλωσε: «Οι άνθρωποι λένε ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Στην πραγματικότητα είναι αληθινή και αποτελεί πραγματικό σημάδι της ωριμότητας κάποιου. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, είναι φανταστική. Όταν γνώρισα την κοπέλα μου, ήμουν πολύ φοβισμένος. Ήθελα να την εντυπωσιάσω». Περισσότερος σάλος υπήρξε γύρω από τη σχέση του με την κυνηγό ζώων Marisa Gonzalo, τότε 21 ετών, με την οποία ο Henry έβγαινε για ένα χρόνο πριν γνωρίσει την Tara.

Το ειδύλλιο με τη Marisa, η οποία δημοσίευσε φωτογραφίες από τους σκοτωμούς της στο διαδίκτυο, εξόργισε τους θαυμαστές επειδή ο Χένρι είναι εδώ και καιρό ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων με το δικό του ίδρυμα, Cavill Conservation. Άλλες πρώην του είναι η μαχήτρια του MMA Gina Carano, 40 ετών, και η σταρ του Big Bang, Kaley Cuoco, 37 ετών, με την οποία λέγεται ότι είχε ειδύλλιο για μόλις δέκα ημέρες.

Όταν ο Χένρι Καβίλ έγινε πρωτοσέλιδο για το… μουστάκι του

Όταν δεν είναι η ερωτική του ζωή που γίνεται πρωτοσέλιδο, είναι οι… τρίχες του προσώπου του. Ο Χένρι Καβίλ μπορεί να ισχυριστεί ότι είχε το πιο αμφιλεγόμενο μουστάκι του Χόλιγουντ, το οποίο άφησε για την ταινία Mission: Impossible – Fallout το 2018. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το 2017 χρειάστηκε να επιστρέψει και να κάνει επαναληπτικά γυρίσματα για το μπλοκμπάστερ της DC Justice League, στο οποίο υποδύθηκε τον ξυρισμένο Superman. Μη μπορώντας να ξυρίσει το μουστάκι του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για την ταινία Mission: Impossible, τα αφεντικά της ταινίας DC αναγκάστηκαν να ξοδέψουν ένα φημολογούμενο ποσό 20 εκατομμυρίων λιρών για να το αφαιρέσουν με CGI – μόνο και μόνο για να γελοιοποιηθεί το αποτέλεσμα από τους θαυμαστές.

Ο Henry έχει παραδεχτεί ότι δυσκολεύεται με το τρολάρισμα που δέχεται. Ο ίδιος έχει πει: «Κρυφοκοιτάζεις πίσω από την κουρτίνα. Αναρωτιέσαι, ‘Τι λένε οι άνθρωποι για μένα; Ω, αυτό είναι ωραίο. Ω, πόσο υπέροχα’. Αλλά μετά βρίσκεις κάποιον που δεν είναι. Κάποιος που λέει ότι είσαι σε σχέση μόνο και μόνο για να ανεβάσεις το προφίλ σου ή για να αποδείξεις ότι δεν είσαι γκέι. Σκέφτεσαι, “Γιατί είναι τόσο κακοί;”. Τότε αρχίζεις να διαμορφώνεις τη συμπεριφορά σου ανάλογα με τα σχόλια, και αυτό δεν είναι εντάξει».

Χένρι Καβίλ: Ο εκφοβισμός που δεχόταν παιδί επειδή ήταν παχουλός

Αυτό του φέρνει στο μυαλό μνήμες από την παιδική του ηλικία, κατά την οποία τον εκφόβιζαν επειδή ήταν παχουλός. Ο ίδιος έχει πει: «Ήμουν ένα χοντρό παιδί, οπότε ήμουν εύκολος στόχος. Το παρατσούκλι Fat Cavill ήταν ένα απόλυτα δίκαιο παρατσούκλι, επειδή ήμουν χοντρός». Η υποκριτική ήταν μια διέξοδος, εμπνευσμένη από μια συνάντηση με τον Ράσελ Κρόου, ο οποίος γύριζε την ταινία Proof Of Life κοντά στο δημόσιο σχολείο του 16χρονου Henry στο Stowe, Bucks. Οι συμβουλές που αποκόμισε από τον σούπερ σταρ του Χόλιγουντ οδήγησαν τον Χένρι σε ρόλους στα βρετανικά δράματα The Inspector Lynley Mysteries, Goodbye, Mr Chips και Midsomer Murders.

Αλλά όταν πήρε τον ρόλο του Σούπερμαν το 2013, νόμιζε ότι είχε αποκτήσει τα πάντα. «Είναι ένας υπέροχος ρόλος», είπε. «Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για πολύπλοκη αφήγηση και ανυπομονώ να εξερευνήσω αυτούς τους δρόμους. Έλα, είναι ο Σούπερμαν! Δεν μπορείς να είσαι πεσμένος στην ιδέα να παίζεις τον Σούπερμαν για το υπόλοιπο της ζωής σου». Αυτό το όνειρο μπορεί να έχει τελειώσει τώρα, αλλά ένας άλλος εμβληματικός ρόλος θα μπορούσε να είναι στα χαρτιά αντ’ αυτού.

Ο Henry πέρασε από οντισιόν για τον James Bond το 2005, αλλά έχασε από τον Daniel Craig αφού κρίθηκε «πολύ παχουλός». Από τότε που έγινε γνωστή η είδηση της αποχώρησης του από Σούπερμαν, ο αστέρας του Χόλιγουντ είναι πλέον το φαβορί των στοιχημάτων για να αντικαταστήσει τον Craig. Έτσι, θα μπορούσε να υποδυθεί έναν ήρωα για άλλη μια φορά.