Σκάρλετ Γιόχανσον ταινίες: «Εγκλωβίστηκα, έπαιζα το αντικείμενο του πόθου»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι από τις διασημότερες ηθοποιούς που ανέλαβαν τον ρόλο του sex symbol σε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ, κάτι για το οποίο αναθεωρεί σήμερα. «Έγινα κάτι σαν ενζενί» δήλωσε η σταρ του «Black Widow» σε σχετικές δηλώσεις που έκανε πρόσφατα, όπου και κατηγόρησε τον πρώην μάνατζέρ της για τις επιλογές του που επηρέασαν την καριέρα της αρνητικά. «Τα νέα κορίτσια αντικειμενοποιούνται με αυτό τον τρόπο και αυτό είναι γεγονός, έτσι πιστεύω πως σε οποιοδήποτε κουτάκι κι αν κατηγοριοποιείσαι, σε βάζει σε αυτή την τροχιά για το πώς η ζωή σου θα συνεχίσει. Τώρα, προφανώς οι γυναίκες έχουν την ικανότητα να επιλέξουν τον δικό τους δρόμο» τόνισε η Γιόχανσον.

Scarlett Johansson Felt Cornered by ‘Bombshell’ Typecasting in Early Career: ‘I Was Kind of Being Groomed’ https://t.co/rNAW914DOL pic.twitter.com/xuSEa8LQ8o

Στη συνέχεια, η 38χρονη δήλωσε ότι: «Νομίζω πως εξαιτίας αυτής της τροχιάς στην οποία είχα κατά κάποιο τρόπο εκτοξευθεί, εγκλωβίστηκα. Με κάποιον τρόπο με προετοίμαζαν να γίνω από μικρή αυτό που αποκαλούν ηθοποιό “σεξοβόμβα”. Έπαιζα την άλλη γυναίκα και το αντικείμενο του πόθου. Ξαφνικά, βρήκα τον εαυτό μου στη γωνία, λες και δεν μπορούσα να βγω από εκεί».

Στόχος της πλέον, είναι να αναλαμβάνει κόντρα ρόλους, που δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους που αναγκαζόταν να αποδέχεται στο παρελθόν.