Κιμ Καρντάσιαν Met Gala 2024: Αντιδράσεις για την εμφάνισή της

Mπορεί η Κιμ Καρντάσιαν να κατάφερε να εντυπωσιάσει το κοινό της στο φετινό Met Gala, όμως προκάλεσε επίσης, την ανησυχία του.

Η διάσημη τηλεπερσόνα επέλεξε ένα ασημένιο φόρεμα, με ιδιαίτερα στενή μέση και ουρά.

Ο κορσές που χρησιμοποίησε όμως, για να «μαζέψει» τη μέση της ήταν τόσο στενός, που η Κιμ Καρντάσιαν φάνηκε να ασφυκτιά μέσα του.

Πολλοί θεατές παρατήρησαν ότι η τηλεπερσόνα με δυσκολία ανέπνεε, ενώ χρειάστηκε τη βοήθεια της ομάδας της για να ανέβει τα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.

Kim Kardashian at the Met Gala, is practically gasping for air not being able to breath in that ridiculous corset 😂 pic.twitter.com/4GiIJraPPz

— Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) May 7, 2024