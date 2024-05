Έμιλι Μπλαντ ταινίες: Αποκάλυψε πως ήθελε να κάνει… εμετό όταν έπρεπε να φιλήσει ορισμένους ηθοποιούς

Η Έμιλι Μπλαντ μίλησε πρόσφατα για το τι συμβαίνει όταν ένας ηθοποιός δεν ταιριάζει απόλυτα με έναν συμπρωταγωνιστή του, ειδικά όταν γυρίζει ρομαντικές σκηνές. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο «Howard Stern Show», η 41χρονη Βρετανίδα ηθοποιός μίλησε για το πώς αναπτύσσει τη χημεία με τους συναδέλφους της για κάθε ταινία της, ενώ τόνισε στον Χάουαρντ Στερν ότι σε πολλές περιπτώσεις, «είχα χημεία με ανθρώπους που δεν μου άρεσαν». Όταν ο 70χρονος ραδιοφωνικός παραγωγός, πήγε κατευθείαν στο ψητό και τη ρώτησε: «Με ποιους;». Η Μπλαντ αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας: «Δεν θα σου πω». «Είχα χημεία με ανθρώπους που… Δεν πέρασα καλά δουλεύοντας μαζί τους», είπε, εξακολουθώντας να αρνείται να αποκαλύψει ονόματα.

