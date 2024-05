Ορειβάτες κόλλησαν σε γκρεμό: Απίστευτη εικόνα από την Κίνα

Ορειβάτες κόλλησαν σε «ουρά», κατά τη διάρκεια αναρρίχησης με αποτέλεσμα να παραμείνουν μία ώρα σε βράχο, στην Κίνα. Το Έβερεστ δεν είναι η μόνη κορυφή στον κόσμο που παρουσιάζει υπερπληθυσμό, σχολίασε το CNN, αναφερόμενο στο περίεργο συμβάν που έλαβε χώρα στην ανατολική Κίνα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ομάδες ταξιδιωτών που ανέβαιναν στο βουνό Yandang στην ανατολική Κίνα κόλλησαν σε ένα βράχο, δεμένοι με ένα σχοινί κατά μήκος μιας σταθερής διαδρομής αναρρίχησης, για περισσότερο από μία ώρα. Οι εικόνες των ορειβατών που κρέμονταν από την πλαγιά του βράχου καθώς περίμεναν τους άλλους να προχωρήσουν κατά μήκος της via ferrata – μεταλλικών σκαλιών που είναι στερεωμένα στο βουνό – έγιναν viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό είναι τρομακτικό! Κάποιος σαν εμένα που φοβάται τα ύψη μπορεί να κατουρηθεί εκεί πάνω!» έγραψε ένας Κινέζος σχολιαστής. «Δεν θα πήγαινε ούτε αν με πλήρωναν για να το κάνω αυτό», είπε ένας άλλος. Ένας άλλος σχολιαστής ρώτησε τι θα συνέβαινε αν κάποιος από τους ορειβάτες έπεφτε και χρειαζόταν διάσωση, αλλά όλοι φαίνονταν να φορούν κράνη, ιμάντες και εξοπλισμό ασφαλείας.

Λάθος υπολογισμός της εταιρείας προκάλεσε τον συνωστισμό στο βράχο

Η Wenzhou Dingcheng Sports Development Co., Ltd, η οποία διαχειρίζεται το via ferrata, δήλωσε ότι είχε υποτιμήσει τον αριθμό των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να ανέβουν στο βουνό.«Λόγω της λανθασμένης εκτίμησής μας για το πόσοι πελάτες θα έρχονταν, της έλλειψης αποτελεσματικών ελέγχων κυκλοφορίας, όπως ένα σύστημα κράτησης εισιτηρίων, και των ελλείψεων στη διαχείριση του χώρου, οι πελάτες μπλοκαρίστηκαν και παγιδεύτηκαν στη διαδρομή αναρρίχησης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι σταμάτησε προσωρινά τις πωλήσεις εισιτηρίων, ενώ χειρίστηκε την κατάσταση εσωτερικά, και θα αναπτύξει ένα σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας των επισκεπτών στο μέλλον.

Το βουνό Yandang βρίσκεται περίπου 410 χιλιόμετρα νότια της Σαγκάης, στην επαρχία Zhejiang, και έχει ύψος 1.150 μέτρα. Η πρωτομαγιάτικη αργία στην Κίνα συνέβαλε στον μεγάλο αριθμό τουριστών στην περιοχή. Μια δημοφιλής τοποθεσία για τους παραθεριστές στην Κίνα, το βουνό Yandang υποβλήθηκε για τον χαρακτηρισμό του ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO το 2001 και παραμένει στον προσωρινό κατάλογο.