AstraZeneca παρενέργειες εμβολίου: Η εταιρεία αποσύρει το σκεύασμα

Το εμβόλιο Covid της AstraZeneca αποσύρεται παγκοσμίως, μήνες αφότου ο φαρμακευτικός κολοσσός παραδέχθηκε για πρώτη φορά σε δικαστικά έγγραφα ότι μπορεί να προκαλέσει μια σπάνια και επικίνδυνη παρενέργεια, μετέδωσε η Telegraph. Το εμβόλιο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η εταιρεία απέσυρε οικειοθελώς την «άδεια κυκλοφορίας» του, γράφει η βρετανική εφημερίδα. Η αίτηση απόσυρσης του εμβολίου υποβλήθηκε στις 5 Μαρτίου και τέθηκε σε ισχύ την Τρίτη. Παρόμοιες αιτήσεις θα υποβληθούν τους επόμενους μήνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες που είχαν εγκρίνει το εμβόλιο, γνωστό ως Vaxzevria. Η απόφαση για την απόσυρσή του βάζει τέλος στη χρήση του εμβολίου.

