Marvel Ταραντίνο: Η αντίδραση του Σάμιουελ Τζάκσον

Αν και ο Σάμιουελ Τζάκσον πρωταγωνιστεί σε αρκετές από τις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, φαίνεται να στέκεται απέναντι στις απόψεις του διάσημου σκηνοθέτη για το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Ο Τζάκσον έχει παίξει στα «Pulp Fiction», «Hateful Eight» και «Django Unchained» με ρόλους που έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους. Παράλληλα εδώ και πάνω από μία δεκαετία συμμετέχει και στις ταινίες της Marvel, ενσαρκώνοντας τον Nick Fury. O 73χρονος Χολιγουντιανός αστέρας βρέθηκε καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «The View» και κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ταραντίνο, πως οι ταινίες της Marvel, έχουν πιάσει τόσο «χώρο» στο Χόλιγουντ, που πλέον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για τίποτε άλλο.

Μεταξύ άλλων ο διάσημος σκηνοθέτης τόνισε ότι η πενία Χολιγουντιανών σταρ, είναι αποτέλεσμα των ταινιών του κινηματογραφικού κολοσσού. Ο θρυλικός Kill Bill, με τη σειρά του διαφώνησε σθεναρά με την παραπάνω τοποθέτηση και δεν συμφώνησε στα όσα σημαίνει για τον Κουεντίν Ταραντίνο, η φράση αστέρας του Χόλιγουντ.

«Χρειάζεται ένας ηθοποιός για να υποδυθεί αυτούς τους συγκεκριμένους χαρακτήρες, και το κριτήριο του κινηματογραφικού σταρ ήταν πάντα, πόσοι κώλοι θα καθίσουν στις θέσεις τους. Για τι πράγμα μιλάμε; Δεν είναι μεγάλη διαμάχη για μένα να ξέρω ότι προφανώς αυτοί οι ηθοποιοί είναι κινηματογραφικοί αστέρες. Ο Chadwick Boseman είναι ο Black Panther. Δεν μπορείς να το αντικρούσεις αυτό και είναι κινηματογραφικός σταρ» είπε χαρακτηριστικά ο Τζάκσον παραθέτοντας τον δικό του ορισμό επί του θέματος.

Samuel L. Jackson Challenges Quentin Tarantino Over Marvel Actors Being Movie Stars: Chadwick Boseman Is a Movie Star https://t.co/XjFtE7rt4b

— Variety (@Variety) November 29, 2022