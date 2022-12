Wednesday Netflix: Viral ο χορός της πρωταγωνίστριας – Εμπνεύστηκε μόνη της τη χορογραφία

Τις εντυπώσεις των συνδρομητών του Netflix, έχει καταφέρει να κλέψει η νέα σειρά, με τίτλο «Wednesday» που κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα. Μάλιστα το spin-off για τη Wednesday της οικογένειας Addams κατάφερε να πάρει την πρωτιά από το «Stranger Things», που κατείχε προηγουμένως το ρεκόρ με 335,01 εκατομμύρια ώρες από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου στη streaming υπηρεσία. Ανάλογη τύχη, είχε και ο χορός της πρωταγωνίστριας της σειράς που κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γίνει viral σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Ιδιαίτερα στο TikTok, οι κινήσεις της 16χρονης έγιναν τάση και πολλοί χρήστες έσπευσαν να αντιγράψουν τη χορογραφία, δημιουργώντας ένα ακόμα trend.

Πιο συγκεκριμένα στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς με τίτλο «Woe What a Night», οι μαθητές του «Nevermore Academy» συμμετέχουν τον ετήσιο χορό του σχολείου τους και η Wednesday, την οποία υποδύεται η Τζένα Ορτέγκα, αρχίζει να κινείται στους ρυθμούς του κομματιού «Goo Goo Muck». Σε μια συνέντευξή της στο κανάλι του Netflix στο YouTube, η Ορτέγκα μίλησε για τα γυρίσματα της συγκεκριμένης σκηνής και αποκάλυψε ότι η χορογραφία, ήταν δικής της έμπνευσης: «Αισθάνθηκα πραγματικά ανασφαλής για αυτό. Το χορογράφησα μόνη μου και νομίζω ότι είναι πολύ προφανές ότι δεν είμαι χορεύτρια ή χορογράφος».

Η νεαρή ηθοποιός σε μια άλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Vulture πρόσθεσε: «Νιώθω ότι κέρδισα ένα νέο επίπεδο σεβασμού για αυτόν τον τομέα εργασίας». Σχολιάζοντας το τι ενέπνευσε τις χορευτικές κινήσεις της Wednesday, η Ορτέγκα έγραψε στο Twitter, ότι τη βοήθησε μία σειρά από σημαντικούς καλλιτέχνες και αρχειακό υλικό από στιγμές της δεκαετίας του 80: «Χάρη στους Σούζι Σου, Rich Man’s Frug του Μπομπ Φόσι, Λίσα Λόρινγκ, Λέινε Λόβιτς, Ντένις Λαβάν και χάρη στα αρχειακά πλάνα από ανθρώπους που χορεύουν σε κλαμπ της δεκαετίας του ’80, βοηθήθηκα σε αυτό».

Thanks to Siouxsie Sioux, Bob Fosse’s Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavant, and archival footage of goths dancing in clubs in the 80’s. Helped me out on this one. https://t.co/zlxlv1JUW4

— Jenna Ortega (@jennaortega) November 25, 2022