Μπράντλεϊ Κούπερ – Ιρίνα Σάικ: Μαζί ξανά για δεύτερο παιδί

O Μπράντλεϊ Κούπερ και η Ιρίνα Σάικ θέλουν να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά. Δημοσίευμα της Page Six αναφέρει πως λίγο καιρό μετά την επανασύνδεσή του, το ζευγάρι θέλει να προσθέσει ένα ακόμα μέλος στην οικογένειά του. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει ήδη ένα παιδί μαζί, την 5χρονη σήμερα Λία. Πηγή από το περιβάλλον τους αποκάλυψε: «Είναι και πάλι μαζί. Η Ιρίνα μάλιστα, θα ήθελε ένα αδερφάκι για την κόρη της». Όπως ανέφερε στη συνέχεια, την ίδια επιθυμία έχει και ο αγαπημένος της. «Είναι και οι δύο στην καλύτερη φάση για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Προσπαθούν για ένα παιδί», λέει η ίδια πηγή.

Irina Shayk, Bradley Cooper are 'trying to get pregnant' with baby No. 2 https://t.co/N02FnckqcL pic.twitter.com/NUdm6eTxP0

— Page Six (@PageSix) November 14, 2022