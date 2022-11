Viral: Καθηγητής έχασε την ψυχραιμία του με φοιτητή που κόπηκε στο μάθημά του

Καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Τενεσί των ΗΠΑ έγινε viral μετά την απίστευτη αντίδρασή του σε φοιτητή που δεν πέρασε το μάθημά του. Ο Ρόμπερτ Έβινς Πίκαρντ, καθηγητής ιστορίας, φαίνεται σε βίντεο να φωνάζει σε έναν φοιτητή να φύγει από την τάξη του μετά την αποτυχία του στο μάθημα. Στο βίντεο του φωνάζει: «Είπα, ποιο είναι το όνομά σου;» φώναζε στο βίντεο. «Έξω! Βγες έξω! Έχεις αποτύχει σε αυτό το μάθημα, όποιο κι αν είναι το όνομά σου! Έξω! Έξω! Έξω! Έξω!», φώναζε μαινόμενος ο καθηγητής.

Σε δήλωσή του στον τηλεοπτικό σταθμό WSMV-TV, ο καθηγήτης ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε, αναφέρει η Huffington Post. «Λυπάμαι βαθύτατα για ό,τι συνέβη στην τάξη. Έχασα την ψυχραιμία μου και έκανα κάτι που δεν έπρεπε ποτέ να κάνω», δήλωσε στον σταθμό.«Τελευταία βρίσκομαι υπό πίεση και έχω απογοητευτεί με τους μαθητές που δίνουν προσοχή στα κινητά και τους φορητούς υπολογιστές τους και μετά αναρωτιούνται γιατί παίρνουν χαμηλούς βαθμούς. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τη συμπεριφορά μου. Ζήτησα συγγνώμη από τους μαθητές και υπέβαλα την παραίτησή μου. Είμαι πλέον συνταξιούχος, όπως είχα σχεδιάσει ούτως ή άλλως. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτική μου ζωή, αυτό έχει τελειώσει τώρα».

This professor is at Tennessee State University and apparently talks to students like this all the time. Something needs to be done. #Repost #tsu #racism #heneedstobefired pic.twitter.com/o7L27EMIdp

